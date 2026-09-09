Podcast Cosa chiedere al Napoli? Forgione: "Solo un po' di gioco ed evitare l'imbarcata!"

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Napoli non parte alla pari con l'Arsenal.

"Sì, ma questo è fuori di dubbio. La partita in questo senso è totalmente impari a parità di 11 uomini, ma poi vai a vedere anche le panchine, gli effettivi, non c'è partita. L'Arsenal, se dovesse sfruttare tutte le sue potenzialità, compresi uomini che partono dalla panchina, la partita la dovrebbe vincere serenamente. Ma questa è una valutazione al di là di ogni visione di parte, bisogna essere oggettivi e obiettivi rispetto a questa situazione e sapere che se il Napoli stasera non dovesse fare la partita perfetta, perché ci vuole una partita perfetta in queste occasioni, è chiaro che la partita la perderebbe e non sarebbe una sciagura. Bisogna anche essere pronti a una situazione del genere. Perché noi dobbiamo anche considerare che il Napoli in questo momento è un po' in rodaggio, stanno cambiando modo di giocare, assimilare meccanismi diversi e quindi già a settembre giocare contro l'Inter, il Como prima, poi giocare contro l'Arsenal, ci può stare che si infilino tre partite con delle sconfitte una dopo l'altra. Non voglio fare le pulci del malaugurio, però questo è un invito alla piazza a stare sereni, perché dovesse venire una sconfitta non sarebbe un dramma. Il problema potrebbe essere magari se fosse una sconfitta come un'imbarcata, quella va sicuramente evitata, perché poi ha dei riflessi sul piano psicologico che vanno evitati. Ma sul piano del gioco, anche se la perdi, se mostri qualcosa, miglioramenti, io credo che contro una squadra come l'Arsenal e, come dicevi tu Carlo, per gli undici in campo e per quelli che hanno in panchina non c'è partita, ci può stare tranquillamente una serata in cui parti dal conflitto. È tutto quello che viene poi e te lo guadagni."

Cosa deve fare il Napoli stasera?

"La partita perfetta significa questo: significa essere quasi perfetti in fase difensiva, perché ci sarà molto da lavorare in quella fase lì. Ci sarà una fase della partita in cui dovrai sapere soffrire e stare dietro e anche quando esci, perché poi bisogna anche uscire, altrimenti la partita non te la giochi. Se vuoi tentare una carta è proprio quella di provare l'uscita con una squadra come l'Arsenal, che comunque è una squadra che sa difendere bene, ma che comunque ti lascia degli spazi alle spalle dei difensori. E se riesci a trovare l'imbucata, giocando magari sulla linea di fuorigioco, lì deve essere brava la coppia, o Lobotka-De Bruyne, ma non solo De Bruyne. L'importante è trovare gli attaccanti in quella zona di galleggiamento. Perché non credo che giocando, poi magari buttando dentro dei cross, l'Arsenal ha dei difensori, dei centrali assolutamente arcigni, tosti, fisicamente strutturati, che la palla la prendono, c'è poco da fare. Non devi tentare questo tipo di gioco, che tra l'altro le squadre inglesi fanno sempre e sanno contrastare. Quindi credo che poi bisogna essere intelligenti a sfruttare gli unici punti deboli che ha l'Arsenal e quindi anche in fase offensiva essere perfetti, trovando il varco giusto, che sarà il pertugio. Ma è un pertugio che è difficile da trovare. Ma se vuoi cercare di pungere devi farlo. In quelle poche occasioni che avrai dovrai trovare l'occasione per riuscire a entrare dentro."

Alisson Santos: ti aspetti una reazione, una risposta importante anche da lui stasera?

"Sì, da lui, ma lui è anche il paradigma di tutti gli errori che stanno facendo i calciatori del Napoli. Allegri è chiaro che prende Alisson come esempio paradigmatico, come dicevo prima, perché è il più eclatante. Lui tenta sempre questo stop. C'è un'immagine al diciannovesimo della partita molto chiara: l'Inter che pressa, recupera la palla continuamente, il Napoli esce, arriva questa palla, Alisson ha bisogno di stoppare e sbaglia lo stop e l'Inter riparte e si crea di nuovo l'azione di gol. Quindi questo è proprio l'esempio di quello che sta facendo male il Napoli: l'uscita, il palleggio e molte situazioni che potrebbero invece essere fatte decisamente meglio e quindi invece poi stanno portando a dei danni evidenti. Quindi lui sta chiedendo ad Alisson chiaramente di essere più concreto, meno lezioso, ma questo è un discorso che lo estende a tutta la squadra, perché, ripeto, non è solo Alisson, ma un po' tutti quanti che si stanno mostrando molto leziosi e pallirini in questo palleggio sotto l'area di rigore. L'area di rigore è molto, molto pericolosa e ha portato a dei gol esiziali. Il Napoli ha perso due partite per clamorosi errori commessi dai propri difensori e non solo i difensori. Quindi, se il Napoli riesce a risolvere questo problema, probabilmente le cose migliorano e non mi pare che sia una cosa talmente difficile da fare."