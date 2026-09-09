Allegri a Prime: "Arsenal molto bravo con e senza palla. Gli errori a livello europeo li paghi subito”

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Allegri presenta Napoli-Arsenal: attenzione alle transizioni e agli errori, con l’obiettivo di entrare bene in Champions.

Nel pre-partita di Napoli-Arsenal, match valido per la prima giornata della League Phase di Champions, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Prime Video.

Ci vorrebbe il Gabbione stasera, forse? Sarebbe perfetto?

"Il Gabbione è un gioco divertente, soprattutto perché è un gioco di furbizia. Servirebbe soprattutto ai ragazzini a fare giocare lì. Però diciamo che la mia generazione è stata fortunata. Io credo che nel calcio conta tutto, è importante tutto. È importante la tattica, però è un gioco talmente meraviglioso dove c'entra anche la furbizia, leggere le situazioni di partita, capire il momento. Quindi anche queste cose sono allenabili e soprattutto sono molto importanti."

L'Arsenal ha grande qualità e porta tanti uomini sopra la linea della palla. Ripartire velocemente può essere una delle chiavi per metterlo in difficoltà?

"L'ho detto anche io in conferenza. Credo che Arteta abbia fatto in questi anni un grandissimo lavoro, raggiungendo poi la finale dell'anno scorso della Champions, vincendo la Premier. Sono giocatori che hanno grande qualità e credo che sono molto bravi quando hanno la palla, ma fanno bene entrambe le cose, perché anche quando non hanno palla difendono molto bene. È difficile vedere una squadra inglese difendere in quel modo lì. Credo che ci sia da fargli i complimenti. Bisogna essere bravi, giocare bene tecnicamente e soprattutto cercare di sbagliare meno quando abbiamo la palla, perché poi in queste partite a livello europeo gli errori li paghi subito."

Quando si va in transizione sarà importante verticalizzare velocemente contro una squadra che spesso gioca molto alta. È una delle cose che chiedi oggi al Napoli?

"In quei momenti lì dobbiamo fare bene sulle transizioni, ma comunque bisogna stare attenti anche a loro, perché loro nello stesso tempo in transizione sono molto bravi, perché hanno giocatori di grande qualità tecnica come l'abbiamo noi. E dopo, alla fine, la cosa più difficile, non sembra, è quando vai a campo aperto, dove ci vuole tecnica e velocità, che è la cosa più difficile, perché ci vuole precisione dei passaggi. E su quello loro sono bravi, noi altrettanto. Speriamo che sia una bella partita, soprattutto per noi serve per entrare bene in Champions".