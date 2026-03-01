Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci! Tanta commozione e dedica a Napoli
Sal Da Vinci trionfa a Sanremo vincendo il 76° Festival della canzone italiana. Il cantante napoletano ha dominato la settimana dall’inizio alla fine, firmando un percorso impeccabile. Il suo Sanremo è stato perfetto sotto ogni aspetto: ha conquistato pubblico, giornalisti e addetti ai lavori con simpatia e carisma. La sua "Per sempre sì" ha fatto esplodere l’Ariston sera dopo sera, culminando nel momento della proclamazione finale e con la commossa dedica dell'artista alla città di Napoli nel momento della premiazione. Un napoletano torna a vincere nei big dopo 38 anni, l'ultimo fu Massimo Ranieri nel 1988.
Sorpresa della kermesse è stata Sayf, giovane artista genovese di origini tunisine, che da outsider ha scalato la classifica fino a un inaspettato secondo posto, emozionando il pubblico con la mamma sul palco. Terza Ditonellapiaga, protagonista anche nella serata cover vinta con Tony Pitony e premiata dai maestri d’orchestra. Applausi anche per Arisa, quarta, mentre il premio della sala stampa è andato a Serena Brancale. Quinta posizione per Fedez e Marco Masini, premiati per il miglior testo. Di seguito la classifica finale.
1. Sal Da Vinci - Saremo io e te
2. Sayf - Tu mi piaci
3. Ditonellapiaga - Che fastidio!
4. Arisa - Magica favola
5. Fedez e Masini - Maschio necessario
6. Nayt - Prima che
7. Fulminacci - Stupida Fortuna
8. Ermal Meta - Stella Stellina
9. Serena Brancale - Qui con me
10. Tommaso Paradiso - I romantici
11. LDA e AKA 7even - Poesie clandestine
12. Luchè - Labirinto
13. Bambole di pezza - Resta con me
14. Levante - Sei tu
15. J-Ax - Pacchetto iniziale Italia
16. Tredici Pietro - Uomo che cade
17. Samurai Jay - Ossessione
18. Raf - Ora e per sempre
19. Malika Ayane - Animali notturni
20. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
21. Maria Antonietta e Colombre - La felicità e basta
22. Michele Bravi - Prima o poi
23. Francesco Renga - Il meglio di me
24. Patty Pravo - Opera
25. Chiello - Ti penso sempre
26. Elettra Lamborghini - Voilà
27. Dargen D'Amico - AI AI
28. Leo Gassmann - Naturale
29. Mara Sattei - Le cose che non sai di me
30. Eddie Brock - Avvoltoi
