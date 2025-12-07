Ufficiale Napoli-Juventus, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e Spalletti

Sono state annunciate le scelte di Antonio Conte e Luciano Spalletti per Napoli-Juventus, big-match di questa sera al Maradona. Sorprende Luciano Spalletti lasciano David e Openda in panchina e spostando Yildiz nella posizione di falso nove con McKennie e Conceiçao alle spalle. Novità anche sulle fasce con Cabal che si prende una maglia da titolare.

Nessuna sorpresa, invece, da parte di Conte che manda in campa gli undici che si erano ipotizzati alla vigilia. Confermata la difesa tre davanti a Milinkovic-Savic, composta sta Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In mediana Elmas sostituisce l'infortunato Lobotka accanto a McTominay. Davanti il tridente è composto da Hojlund con ai lati Neres e Lang.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cabal, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, McKennie; Yildiz. All. Spalletti.

