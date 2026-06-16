Ultim'ora Il Napoli ha già l'accordo con Gila! Sportitalia: maxi aumento d'ingaggio, le cifre

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Mario Gila è il prescelto per la difesa del Napoli: c'è già l'intesa con lo spagnolo, ma bisogna trovare quella con la Lazio

Il Napoli considera Mario Gila la prima scelta per rinforzare la difesa del futuro. Il centrale spagnolo della Lazio resta in cima alla lista di Giovanni Manna e, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, tra il club azzurro e il calciatore sarebbe già stata raggiunta un'intesa di massima sull'ingaggio.

Napoli-Gila, c'è già l'accordo sull'ingaggio

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato ha spiegato che il Napoli sarebbe pronto a garantire a Gila uno stipendio compreso tra i 3 e i 3,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Un netto salto rispetto all'attuale situazione contrattuale del difensore, che alla Lazio percepisce circa un milione di euro lordo all'anno.

Il nodo è l'intesa con la Lazio

Per Pedullà, dunque, il nodo non riguarda il giocatore, bensì l'accordo tra i club. Il Napoli avrebbe deciso di attendere gli sviluppi della vicenda, forte della volontà di Gila e dell'intesa già raggiunta con il suo entourage. Resta ora da trovare la quadratura economica con la Lazio per trasformare un obiettivo di lunga data in una trattativa concreta.