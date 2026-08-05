Lukaku arriva a Castel di Sangro? Ecco cosa filtra

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"Kevin De Bruyne è arrivato in perfetto orario nel ritiro di Rivisondoli: da oggi comincerà ad allenarsi"

Il Napoli si prepara ad accogliere due dei suoi uomini più attesi. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono pronti a raggiungere il gruppo a Castel di Sangro, dando ulteriore slancio alla preparazione estiva di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, "Kevin De Bruyne è arrivato in perfetto orario nel ritiro di Rivisondoli: da oggi comincerà ad allenarsi". Il centrocampista belga assisterà anche alla prima amichevole internazionale del ritiro abruzzese contro l'Osasuna, in programma alle 18:30 allo stadio Patini.

Napoli, si attende l'arrivo di Lukaku

Lo stesso programma è previsto per Romelu Lukaku. Il Corriere dello Sport scrive infatti che "anche Big Rom è atteso entro oggi a Castel di Sangro per iniziare la preparazione", segnando così il suo rientro nel gruppo azzurro. Il quotidiano aggiunge anche un importante retroscena sul futuro dell'attaccante: "Il Napoli e l'agente hanno convenuto di interrompere il rapporto con un anno di anticipo rispetto alla fine del contratto".