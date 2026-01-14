Live Napoli-Parma 0-0: che delusione, dominio sterile e due punti persi

E' FINITA! Grande delusione al Maradona per questo pareggio. Ora la vetta rischia di allontanarsi e le prospettive anche per sabato non sembrano delle migliori.

90' - Esce Neres che era entrato a inizio primo tempo, entra Lucca per gli ultimi cinque minuti più recupero.

89' - Hojlund atterrato platealmente, Fabbri dà continuità alla sua pessima direzione e non fischia fallo.

87' - Ammonito David Neres per aver fermato un contropiede. Poco lucido il brasiliano che non è al top della forma.

84' - Gran giocata di Vergara che lavora sull'out di destra e serve un ottimo passaggio a Lobotka, che da buona posizione calcia debole tra le braccia di Rinaldi.

81' - Ammonito il portiere Rinaldi per la perdita di tempo.

79' - Esce Politano, chance per Vergara.

78' - Circati anticipa Hojlund in calcio d'angolo: svista clamorosa dell'arbitro che assegna rimessa dal fondo.

74' - Rrahmani anticipa Pellegrino e poi si avventura all'attacco: tiro da posizione defilata del kosovaro, che guadagna calcio d'angolo.

71' - Ottimo sviluppo del Napoli che libera McTominay al tiro dal limite dell'area: conclusione troppo centrale.

70' - Troilo si accascia a terra per la seconda volta lamentando cambi: entra Del Prato al suo posto, ma sono diversi i minuti che andrebbero recuperati.

67' - Ammonito Bristchgi per una trattenuta irregolare ai danni di Spinazzola.

66' - Si rinnova il duello tra Hojlund e Troilo: l'arbitro fischia fallo in favore del Parma.

65' - Tunnel fantastico di Neres che poi va al cross basso: il Parma si rifugia in calcio d'angolo.

64' - Keita intercetta il cross di Neres e prova a ripartire: puntualissimo Lobotka in pressing a recuperare il pallone.

62' - Spinazzola prova la classica imbucata per il taglio di Hojlund: passaggio troppo lungo.

59' - Cambia anche il Parma: spazio a Bernabé e Pellegrino, fuori Ondrejka e Cutrone.

58' - Triplo cambio di Cristian Stellini: entrano Neres, Spinazzola ed Elmas, escono Noa Lang, Olivera e Mazzocchi.

57' - Trattenuta di Circati ai danni di Hojlund in ripartenza: ammonito il difensore italo-australiano.

55' - Sassata di Lang! Corner respinto, l'olandese calcia forte al volo e si immola Cutrone con il corpo.

53' - CHE OCCASIONE! Lancio chilometrico di Milinkovic-Savic, indecisione di Rinaldi: Hojlund ritarda troppo la conclusione con il portiere del Parma a terra e l'occasione sfuma.

51' - Noa Lang e Olivera provano a penetrare in area: fa muro il Parma.

49' - Forcing del Napoli: Politano va due volte al cross. Allontana la difesa dei ducali.

47' - Cross dalla destra di Politano, McTominay la gira e la palla viene deviata da Circati: gli azzurri protestano per un tocco di mano chiedendo il calcio di rigore.

46' - Subito un cambio nel Parma: esce Sorensen ed entra Valeri. Nel Napoli invece non entra ancora Elmas che però continua a riscaldarsi.

19.37 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

19.19 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

47' - Ultimo tentativo del Napoli: palla giocata in area da Lang, tiro cross di Politano che pesca Hojlund, ma l'attaccante non riesce a controllare.

45' - HOJLUND! Il Napoli attacca sulla destra, cross dalla trequarti di Di Lorenzo, Hojlund prova a girare di testa ma colpisce male.

19.15 - Saranno concessi 2' di recupero.

40' - Dopo il corner battuto allontana con i pugni Milinkovic-Savic, palla che arriva a Britschgi che calcia alto. Il portiere serbo ha subito fallo in uscita.

39' - Punizione battuta nel cuore dell'area di rigore, allontana Troilo e il Parma può ripartire. Sull'azione seguente gli ospiti guadagnano un calcio d'angolo.

38' - Errore di Circati in impostazione, Olivera intercetta e lancia, si invola Lang che viene steso da Britschgi. Punizione dalla sinistra per il Napoli.

35' - Ci riprova il Parma. Ondrejka trova Cutrone al limite, l'attaccante sbaglia la palla di ritorno. Poco dopo ancora Cutrone si inserisce e crossa, non arriva nessuno dentro l'area.

34' - DI LORENZO! Il capitano ci prova con il sinistro dal limite. Il Napoli trova scoperta la difesa ducale, Di Lorenzo sterza e calcia verso il secondo palo, tiro fuori misura.

33' - HOJLUND! Il danese anticipa Circati e calcia in girata, bravo Rinaldi in tuffo a respingere. Il portiere ospite è bravo anche sull'uscita successiva, ottimo esordio finora per il classe 2003.

32' - Ci prova Ondrejka da fuori area! Dopo una ripartenza l'esterno del Parma tira di destro da fuori area, blocca senza problemi Milinkovic-Savic!

27' - RINALDI SALVA SU BUONGIORNO! Grande intervento del portiere del Parma, che nega il vantaggio al Napoli. Corner su cui era arrivato Buongiorno di testa, riflesso felino del portiere ospite.

26' - Politamo crossa di sinistro al centro, Troilo di testa mette in angolo anticipando Hojlund.

24' - Ancora Mazzocchi va al cross dalla destra, Politano anticipato di testa, palla sui piedi di Lang che viene sorpreso e non riesce a controllare. Si ricomincia dal fondo.

20' - Altro cross questa volta di Buongiorno, allontana con qualche brivido la difesa ospite. Il Napoli ci sta provando con pazienza.

19' - Cross di Mazzocchi sul secondo palo, palla troppo lunga.

18' - Il Napoli continua a palleggiare nella metà campo del Parma, spazi chiusi.

13' - GOL ANNULLATO! Annullato il vantaggio di McTominay per fuorigioco di Mazzocchi, tutto da rifare per gli azzurri.

11' - MCTOMINAY!!! SCOTT LA METTE IN RETE DOPO UN INCREDIBILE FLIPPER! Pallone visionario di Lobotka che pesca Mazzocchi, l'esterno mette in area e Circati nel tentativo disperato di chiudere colpisce il palo. La palla rimane in area dove c'è un batti e ribatti ma alla fine McTominay ha il tempismo giusto per insaccare.

6' - MCTOMINAY! Di Lorenzo in profondità per Scott che gira di prima di destro, palla deviata in angolo.

4' - Cross di Politano, palla deviata che finisce sulla testa di Mazzocchi che non riesce a girare in rete. La palla si spegne sul fondo.

3' - Il Napoli prende il dominio del match-

1' - Subito Parma in avanti, il destro di Ondrejka da fuori area viene rimpallato e finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic.

18.31 - PARTITI!

18.26 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

18.05 - Carlos Cuesta ha parlato in diretta ai microfoni di DAZN durante il pre gara della sfida del Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole:

È la prima volta per lei al Maradona, che effetto le fa? Le dispiace non avere Conte di fianco? “E' uno stadio eccezionale, abbiamo voglia di fare una grande prestazione e di far punti".

Tanto turnover, è normale rotazione o è scelta mirata? “Secondo me abbiamo tantissimi giocatori che hanno avuto tanta continuità durante il campionato, anche se magari contro il Lecce qualcuno di loro non era titolare. Allo stesso modo abbiamo preparato la partita al meglio in funzione di come pensiamo che sarà e al contesto che troveremo”.

Esordio per Rinaldi e Cutrone in attacco al post di Pellegrino? “In entrambe le scelte abbiamo fatto quello che pensiamo sia giusto, hanno le caratteristiche giuste per aiutarci in questa partita e vogliamo sfruttarle”.

Sugli esterni di oggi, che zolle copriranno? Sarà un 3-5-2? “Voi avete la capacità di fare grandi letture, quando lo vedrete capirete. Non lasciamo indizi all’avversario, magari mi stanno ascoltando (ride ndr)”.

18.00 - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Parma. Queste le sue parole.

Che cosa ha detto alla squadra dopo il pareggio contro l'Inter? “Che bisognava subito voltare pagina e pensare alla partita di oggi, dato che c’è stato pochissimo tempo per recuperare. Sicuramente è stata una buona prestazione contro l’Inter ma il calendario incalza e dobbiamo subito voltare pagina”.

Quanto è dispiaciuto che non sarà con la squadra a bordocampo? Cosa la ha più infastidita a Milano? “Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, qualcosa non funziona. Pensiamo alla partita”.

Hojlund ha avuto una crescita esponenziale, quanto ci hai lavorato? “Sicuramente Rasmus è un giocatore che è molto migliorato, l’ho detto subito che è un giocatore di 22 anni in cui ci sono grandi potenzialità. Questi ragazzi hanno bisogno nella loro crescita di trovare qualcuno che li aiuti nella maniera giusta, il compito nostro è sempre quello di migliorare tutti e farli diventare più forti di come arrivano”.

Neres a che punto è? “Non poteva partire dall’inizio, ha avuto mezzo allenamento ieri. Vediamo, non è detto neanche che possa entrare. Si è allenato solo ieri, se è sicuro al 100% può entrare, altrimenti può stare tranquillo. Non poteva iniziare e non sono sicuro che possa entrare”.

17.52 - Nahuel Estevez è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro il Napoli. Queste le dichiarazioni del centrocampista argentino:

Come vi siete preparati per questa sfida? “Sappiamo le loro qualità in casa loro, sappiamo che è una partita difficile anche perché ci sono stati solo due giorni per prepararli, sia per noi che per loro. Hanno tanta qualità e dobbiamo essere concentrati”.

Quest’anno qua solo due squadre hanno pareggiato e nessuna ha vinto, cosa deve fare il Parma per strappare punti? “Speriamo di essere la prima, come ho detto è un campo difficile e loro giocano molto bene, dobbiamo esser concentrati per dare il massimo”.

17.50 - Chance dal primo minuto per Pasquale Mazzocchi, che parte da titolare da ex contro il Parma. Queste le parole dell'esterno del Napoli nel pre-gara ai microfoni di DAZN:

Oggi bella chance dal primo, quanta voglia hai di far bene? “La voglia è tanta, nella prima parte di stagione ho avuto pochissimo spazio e devo sfruttare questa occasione che mi ha dato il mister. Lui non regala mai nulla a nessuno, cercherò di farmi trovare pronto”.

Hai un bellissimo rapporto con McTominay, come vi carica? “Io ti posso raccontare la persona che è Scott, una grandissima persona oltre al grande calciatore che è. Coinvolge tutti ed è molto solare, ci fa fare grandi cose. Il merito però ovviamente non è solo suo ma di tutto il gruppo”.

17.40 - Ufficiali le scelte di Conte per la gara di oggi contro il Parma. Sono diverse le novità rispetto alla partita di domenica contro l'Inter con Lang di nuovo titolare e con Mazzocchi a destra. Ecco le formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini)

PARMA (3-5-1-1): Rinaldi, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen, Ordonez; Ondrejka; Cutrone. All. Cuesta

17.00 - La partita di oggi vale come recupero del 16º turno di campionato con il Napoli che saltò la sfida perché impegnato in Supercoppa a Riyad.

16.00 - Situazione tranquilla all'esterno del Maradona con pochi tifosi e traffico moderato. Anche quest'oggi come col Verona non è previsto il tutto esaurito.

15.00 - Tra i pali c’è Milinkovic Savic, con Meret che ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra in allenamento proprio quando stava per vedere la luce del rientro. Possibile turno di riposo per Spinazzola e Juan Jesus. Di Lorenzo potrebbe scalare in posizione di braccetto completando il terzetto difensivo insieme a Rrahmani e Buongiorno. Mazzocchi e Olivera sono pronti sulle corsie. A centrocampo intoccabili Lobotka e McTominay, mentre in avanti Lang è favorito su Elmas. A completare il tridente Hojlund e Politano.

Ecco la probabile formazione per oggi: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini).

Carlos Cuesta continua con il 4-3-3, dovendo rinunciare a Ndiaye, Almqvist e Lovik, oltre ai lungodegenti Suzuki e Frigan. Tra i pali Corvi, il duo Valenti-Circati a guidare la difesa con Del Prato e Valeri sulle corsie; in mediana pronto Keita coadiuvato da Bernabé ed uno tra Sorensen ed Estevez. Sugli esterni d'attacco agiranno Ondrejka e Benedyczak con Pellegrino a fare da riferimento centrale, possibile turno di riposo per Oristanio.

Il Napoli si affaccia a questo impegno infrasettimanale - recupero della 16ª giornata di Serie A - forte di una grande prestazione contro la capolista Inter. Allo Stadio Diego Armando Maradona, mercoledì 14 gennaio alle ore 18:30, arriva il Parma di Carlos Cuesta: si tratta della 14esima squadra in classifica, ma dopo il match con il Verona gli uomini di Antonio Conte staranno ben attenti a non sottovalutare l'avversario.

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Parma, recupero del 16esimo turno rinviato per le squadre che erano impegnate a dicembre in Supercoppa a Riyadh. Napoli reduce dal pari per 2-2 con l'Inter mentre la squadra di Cuesta ha superato il Lecce.