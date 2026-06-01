Ultim'ora Napoli-Rabiot, Rai: c'è l'apertura del giocatore! Pronto contratto fino al 2029: i dettagli

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Uno dei primi obiettivi di De Laurentiis e Manna è Adrien Rabiot, un figlioccio di Allegri, che fa sapere di essere interessato a una proposta dal Napoli.

Il Napoli punta Adrien Rabiot. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions League e l'addio di Massimiliano Allegri. Ne parla Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, al telegiornale sportivo dell'emittente di Stato: "Uno dei primi obiettivi di De Laurentiis e Manna è Adrien Rabiot, un figlioccio di Allegri.

Il calciatore fa sapere che è interessato a una proposta dal Napoli, ma aspetta di capire anche il progetto del Milan. Ha un contratto da 5,5 milioni a stagione. Il Napoli potrebbe proporgli un contratto fino al 2029, ma si aspetta la decisione del Milan e di Rabiot. Ad oggi non ci sono stati ancora contatti tra la mamma Veronique e Giovanni Manna, che lo conosce bene. Rabiot stima molto Manna".