“Pensa all’estetica e non ai risultati?”, Pistocchi replica a Stellini col palmares di De Bruyne
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Pistocchi difende De Bruyne e risponde alle critiche di Stellini.
Dopo le dichiarazioni di Kevin De Bruyne, arriva la dura replica del vice di Antonio Conte, Cristian Stellini. Il giornalista Maurizio Pistocchi si schiera dalla parte del fuoriclasse belga, ricordando sul proprio account X il palmares del belga e scrivendo: "Stellini: 'Non ha senso ingaggiare giocatori come De Bruyne che si preoccupano più dell’estetica del gioco che dei risultati'.
A seguire il palmares di De Bruyne".
Stellini:”Non ha senso ingaggiare giocatori come #DeBruyne che si preoccupano più dell’estetica del gioco che dei risultati” A seguire il palmares di #DeBruyne pic.twitter.com/SmXPwm7qa2— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 31, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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