Live Napoli-Roma 1-1 (7' Malen, 40' Spinazzola): inizia il secondo tempo

47' Occasione del Napoli con Spinazzola, para Silvar.

46' Cambio per la Roma: fuori Zaragoza, dentro Soule.

21.50 Riparte la gara.

47' Finisce il primo tempo al Maradona.

47' Punizione di Pellegrini per il colpo di testa di Mancini che anticipa tutti ma la conclusione è alta.

45' Concessi 2' di recupero.

40' GOOOOL! Spinazzola tira dalla distanza e trova la deviazione vincente di Celik che inganna Svilar.

36' Wesley si accentra e prova a concludere, la conclusione viene respinta dalla difesa.

33' Prova a partire il Napoli, pallone impreciso di Vergara per Hojlund.

30' Tiro pericolo rasoterra di Pisilli.

30' Cross di Politano di facile lettura per Svilar.

26' Mancini atterra Vergara e riceve il cartellino giallo.

24' Palla in area di rigore per Hojlund, si gira e calcia ma la difesa respinge.

19' Palla lunga per Malen, lotta in mezzo ai centrali di difesa e va alla conclusione. Palla larga.

19' Cross di Spinazzola in area di rigore, respinge la difesa della Roma.

16' Il calcio d'angolo battuto da Elmas viene respinto da Svilar, Lobotka ci prova dalla distanza ma il pallone è centrale.

15' Tiro di Vergara in area di rigore, sarà calcio d'angolo per il Napoli.

12' Il Napoli prova a costruire con una serie di passaggi.

7' Gol della Roma! Spinazzola non s'intende con Vergara, la Roma parte in contropiede e Zaragoza trova Malen in area di rigore che batte

Milinkovic-Savic.

3' Punizione battuta da Pellegrini, respinge Milinkovic-Savic.

3' Fallo di Rrahmani. Punizione per la Roma.

2' Avvio della Roma subito aggressivo.

20.45 NAPOLI-ROMA È INIZIATA!

20.32 - Anche la Roma termina il riscaldamento e rientra negli spogliatoi.

20.27 - Termina il riscaldamento dei campioni d'Italia, che rientrano negli spogliatoi.

20-18 - Prima della gara contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN: "Le sensazioni sono buone perché comunque abbiamo fatto una buonissima partita contro il Como. Arrivi ai rigori e ci sta di uscire ai quarti di Finale. La squadra è in buone condizioni, c'è poco da imputare ai ragazzi che, di partita in partita, stanno facendo bene. Capita di aggiustare qualcosa perché magari viene a mancare qualcuno.

Abbiamo preparato la solita partita che facciamo, non attenderemo e aggrediremo la Roma quando terrà palla e quando la riconquisteremo cercheremo delle soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Penso possa uscirne una bella partita".

20.15 - Il dirigente giallorosso Frederic Massara prima della sfida Napoli-Roma è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sono mancate le vittorie negli scontri diretti, ma le prestazioni sono arrivate. La gara di stasera può essere importante. Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra e ha una qualità assoluta, è un peccato che ci sia stato questo nuovo piccolo problema inaspettato. Poi questo nelle discussioni del rinnovo non inciderà.

La cena con Gasperini? Abbiamo preferito guardare la partita di ieri sera [ride ndr]. Abbiamo dieci giocatori nuovi dopo la stagione scorsa, il mister sta plasmando in maniera eccellente la rosa".

20.11 - Bryan Zaragoza, attaccante della Roma, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Mi aspetto sicuramente una gara molto dura, proveremo a vincerla, contro una squadra forte come il Napoli. Questa è stata una settimana molto interessante perché ho appreso tanto e sono stato davvero incluso nel gruppo".

20.10 - Prima della sfida tra Napoli e Roma, l'esterno azzurro Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Oggi c'è una bella responsabilità, per me e per la squadra. Martedì purtroppo siamo usciti dalla coppa Italia. Mancano 14 partite, abbiamo il potenziale per vincerle tutte ma dobbiamo partire da stasera.

Il gol? Mi manca e devo lavorarci di più, anche in settimana: magari arriverà stasera. Nella Roma sono cresciuto ed è grazie a loro che sono arrivato qui, li ringrazierò sempre e sarò grato per avermi fatto diventare un calciatore".

20.08 - S'infiamma il Maradona, gli azzurri entrano in campo per il riscaldamento.

20.07 - E' il turno della Roma, giallorossi in campo per il riscaldamento.

19.57 - Anche i portieri del Napoli in campo per la fase di riscaldamento.

19.54 - I portieri della Roma entrano in campo per il riscaldamento.

19.37 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Roma, posticipo della 25esima giornata di Serie A. Conte deve fare i conti con l'infortunio di Scott McTominay, che non recupera dopo i problemi muscolari riscontrati a Genova. Al posto dello scozzese sarà ancora Elmas a fare coppia con Lobotka in mezzo al campo, completano il reparto Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra. Tra i pali gioca, così come in Coppa Italia, Milinkovic-Savic, davanti al serbo la linea difensiva a tre è composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno, che torna titolare dopo i gravi errori di Marassi. In attacco Politano torna titolare dopo l'infortunio muscolare, l'altro trequartista dietro a Hojlund è ancora Vergara.

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.

A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi. All. Conte.

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, El Ayanoui, Tsimikas, Soulé, Venturino, Ziolkowski, Della Rocca, Vaz. All. Gasperini.

18.15 - Si aprono i cancelli dello Stadio Maradona, i tifosi azzurri iniziano ad entrare nell'impianto di Fuorigrotta.

Il Napoli di Antonio Conte dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia si appresta a rituffarsi sul campionato con il Derby del Sole: stasera alle ore 20:45, subito uno scontro cruciale in ottica quarto posto. Allo Stadio Maradona, infatti, arriva la Roma di Gian Piero Gasperini: gli azzurri in caso di vittoria andrebbero a +6 sui giallorossi, l'ideale per avviarsi ad un finale di stagione più sereno almeno dal punto di vista della classifica.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve rinunciare ancora a McTominay che non verrà convocato. Nel 3-4-2-1, si rinnova il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali, in difesa Beukema, Rrahmani e uno tra Buongiorno ed Olivera a sostituire lo squalificato Juan Jesus. Sulla corsia destra riecco Gutierrez, dall'altro lato confermato Spinazzola, mentre in mediana agirà Lobotka insieme ad Elmas; torna dal 1' Politano in posizione più avanzata, a completare l'attacco Vergara e Hojlund. Possibile rientro tra i convocati per Gilmour.

Le ultime sulla Roma

Gian Piero Gasperini è in emergenza e deve reinventare l'attacco. Sistema di gioco a specchio: in porta c'è Svilar, pacchetto arretrato composto da Mancini, N'Dicka e Ghilardi. A centrocampo, senza Koné c'è Pisilli in pole su El Aynaoui per affiancare Cristante, sugli esterni invece tocca a Celik e Wesley. In avanti, non sono al meglio Dybala e Soulé, quindi spazio a Pellegrini e Zaragoza alle spalle del centravanti Malen.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma! Come di consueto, potete seguire qui su Tuttonapoli e su Radio TuttoNapoli il lungo avvicinamento alla gara, i 90 minuti live e tutto il post-partita.