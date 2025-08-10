Napoli-Sorrento, annunciate le formazioni: Conte ne cambia 10, ci sono gli scozzesi
Il Napoli scende di nuovo in campo a Castel di Sangro. Gli uomini di Antonio Conte, dopo l'amichevole di ieri contro il Girona, alle ore 11:00 affronteranno il Sorrento allo stadio Teofilo Patini. Naturalmente, vista la distanza molto ravvicinata dall'ultimo test, la gara servirà soprattutto per dare spazio a chi non ne ha trovato contro gli spagnoli.
E infatti Antonio Conte cambia quasi tutta la formazione: dieci undicesimi, nello specifico. L'unico confermato - per assenza d'alternative - è Neres che però viene spostato a destra, con Lang dall'altro lato e Lucca in mezzo. Presenti entrambi gli scozzesi, McTominay e Gilmour, a centrocampo. Mazzocchi torna a fare il terzino, con Marianucci e Beukema in mezzo. Ecco i due schieramenti.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang
SORRENTO: De Sorbo; Fusco, D'Ursi, Cuccurullo, Plescia, Solcia, Franco, Cangianiello, Di Somma, Paglino, Colombini
Di seguito il riepilogo dei test estivi:
A Dimaro:
Napoli-Arezzo 0-2
Napoli-Catanzaro 2-1
A Castel di Sangro:
Napoli-Brest 1-2
Napoli-Casertana: 1-1
Napoli-Girona 3-2
Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 11
Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20
