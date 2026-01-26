Foto Neres si è operato! Il brasiliano sui social: "È andato tutto bene!". Lo scatto dalla clinica

La decisione è arrivata la scorsa settimana, così come la partenza, direzione Londra, all'inizio dello scorso weekend: David Neres e l'operazione in Inghilterra per risolvere i propri problemi fisici. E l'intervento chirurgico si è tenuto proprio oggi.

Tutto è andato per il meglio. Parola di Neres stesso. L'attaccante brasiliano l'ha annunciato sui social, postando uno scatto insieme a sua moglie, direttamente dalla clinica londinese in cui è stato operato: "È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non era solo mia moglie, ma anche il mio medico".