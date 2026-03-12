Rinnovo McTominay, Cdm annuncia: "Firma durante la sosta, cifre e dettagli"

Scott McTominay si è trasformato nel giro di diciotto mesi nel totem carismatico della squadra vincendo lo scudetto e diventando anche Mvp

Scott McTominay può restare al Napoli fino al 2023 rinnovando e dunque prolungando l'attuale contratto. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Da parte del club azzurro c'è tutta la volontà di proseguire insieme. Secondo il quotidiano, gli agenti sono attesi in città durante la sosta per le nazionali, fine marzo, per la firma sul nuovo accordo che prevede anche ritocco verso l'alto dell'ingaggio con nuova cifra vicina ai cinque milioni a stagione. Un segnale chiaro della volontà del giocatore di legarsi a vita al Napoli e del club di blindarlo facendone leader futuro. Ma già oggi lo considerano tale i compagni e l'allenatore.

McTominay, dall'arrivo in sordina all'Mvp 2025

Arrivato da Manchester con l'etichetta di "esubero di lusso", in una squadra in cui giocava poco e soprattutto fuori luogo, pur segnando tanto (dieci gol nella stagione dell'addio), Scott McTominay si è trasformato nel giro di diciotto mesi nel totem carismatico della squadra vincendo lo scudetto e diventando anche Mvp della stagione 2024/25. Il suo impatto fisico è stato il fattore X dello Scudetto. La sua capacità di inserirsi in area come un centravanti ombra gli ha permesso di timbrare il cartellino con una regolarità impressionante. Tanti gol anche quest'anno. Con il rinnovo contrattuale ormai alle battute finali, lo scozzese si candida a diventare la bandiera del futuro.