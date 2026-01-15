Neres sta bene! Sky: ha recuperato e sarà a disposizione contro il Sassuolo

Ultim'ora

Buone notizie per Antonio Conte: David Neres ha superato il problema alla caviglia e sarà regolarmente a disposizione per la sfida di sabato 17 gennaio alle ore 18 contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Nel post-partita di Napoli-Parma, l’esterno brasiliano ha svolto un lavoro supplementare dopo essere rimasto in campo soltanto mezz’ora contro la squadra ducale: entrato al 58’, è stato infatti sostituito prima del triplice fischio. 

Al suo posto è entrato Lorenzo Lucca. Per l’ex Benfica si è trattato di un rientro graduale, riferisce Sky Sport, dopo l’infortunio accusato lo scorso 4 gennaio nella gara contro la Lazio. Ora però l’allarme sembra definitivamente rientrato e Conte può sorridere.