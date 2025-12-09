Corbo: "Qualcuno ha aiutato Conte a capire che non poteva farcela da solo"

di Fabio Tarantino

Il giornalista Antonio Corbo su Repubblica nel suo classico editoriale parla della vittoria del Napoli contro la Juventus. Bene Conte che ha migliorato la squadra: "L’allenatore ha reinventato se sesso. Il suo stile di conduzione. I rapporti con tutti. Lui che viveva per comandare da solo e contro tutti, oggi vive meglio perché dirige meglio e va d’accordo con tutti”, si legge.

E poi ancora: "Qualcuno lo ha aiutato a capire che non poteva farcela da solo: sembrava si fosse caricato tutto il Napoli sulle spalle, dalle porte girevoli del mercato alla selezione degli intrusi, dalle formazioni alle schede quotidiane di allenamento, tutto. Nell’albergo elegante e defilato di Pozzuoli raccontano stupiti che Conte sia andato prima per una intera notte a controllare ingressi, ospiti e personale prima di dare il consenso all’accordo con la società. È credibile quindi l’ipotesi che gira: Conte ha sfidato la squadra modificando il rapporto interno. Non più lui solo a decidere, ma programmi condivisi. Una lodevole e innovativa autogestione plausibile e pur sempre vigilata”.