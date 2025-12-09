Rientro Lukaku, ormai ci siamo: c'è la data per il ritorno tra i convocati
Quando torna Romelu Lukaku? Domanda ricorrente ormai da giorni. Ma adesso ci siamo, o quasi. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola con i tempi di previsione relativi al suo ritorno nell'elenco dei convocati.
"Conte dovrà gestire le condizioni di Hojlund fino al rientro di Lukaku previsto per la Supercoppa. Sta lavorando per ritrovare ritmo, recuperare dopo quattro mesi di stop la forma adatta per tornare in campo. In Arabia ci sarà, partirà con il gruppo e proverà a dare il suo contributo nella final four di Supercoppa. Giovedì 18 la semifinale contro il Milan, lunedì 22 l'eventuale finale contro la vincente di Inter-Bologna".
