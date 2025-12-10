McTominay, fastidi alle spalle: col Benfica ci sarà

Il Napoli è pronto a sfidare questa sera il Benfica in Champions. Le attenzioni della vigilia erano rivolte alle condizioni di Scott McTominay, che contro la Juventus aveva accusato qualche problema pur restando in campo. Oggi il Corriere del Mezzogiorno spazza via ogni dubbio: il centrocampista ha recuperato del tutto e sarà regolarmente a disposizione.

“McTominay ci sarà: ha superato i piccoli fastidi grazie a una gestione attenta delle forze. Conte potrebbe riproporre la stessa formazione vista contro la Juventus. A un mese dalla sconfitta di Bologna, il Napoli è una squadra diversa” sottolinea il quotidiano