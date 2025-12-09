Benfica-Napoli, c'è una persona che mette d'accordo Conte e Mourinho

Conte e Mourinho non si sono mai amati, come ricorda il Cds oggi in edicola ricordando dei precedenti inglesi tra i due. Ma domani sera ci sarà una persona in modo particolare che li accomuna: si tratta di Lele Oriali. Ne parla proprio il quotidiano oggi in edicola.

"I due hanno condiviso le panchine di Chelsea e Inter e il trait d’union ha le sembianze di Lele Oriali: è stato l’occhio di entrambi e ha vinto con entrambi. Triplete compreso con Mou. Domani accompagnerà Conte nella sua terza sfida contro il Benfica: la prima, amara, nelle semifinali di Europa League 2014. Mourinho, invece, ha sfidato il Napoli nove volte in A: tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Al Da Luz non troverà Lukaku, suo allievo al Chelsea, allo United e alla Roma: non è ancora pronto. Ma ci saranno McTominay e Spinazzola, il pupillo dello United e un alfiere della Roma che conquistò la Conference 2022. Comunque vada sarà emozione".