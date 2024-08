Non solo Osimhen e Mario Rui: non convocati altri 3 azzurri che verranno ceduti

Ieri il Napoli ha lasciato Castel di Sangro facendo calare il sipario sul secondo ritiro estivo. Direzione Pozzuoli, hotel “Gli Dei”, per stare tutti insieme alla vigilia della prima gara contro il Modena in Coppa Italia per i 32esimi di finale. Tutti insieme, o quasi, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport facendo il punto sui giocatori non convocati.

Oltre a Osimhen (e Mario Rui, in permesso) non convocati anche Cajuste, atteso lunedì a Londra per le visite con il Brentford, e poi Gaetano e Folorunsho, al centro di operazioni di mercato in uscita. Per quel che riguarda la formazione pronta a debuttare oggi contro il Modena, Conte non sembra avere dubbi: dovrebbe schierare Meret in porta; linea a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola in mediana; Politano e Kvara alle spalle del centravanti Raspadori. Olivera, in gruppo da martedì, partirà dalla panchina.