Riscatto Alisson, dal Portogallo: “Il Napoli ha preso la sua decisione”
La decisione sembra ormai presa: il Napoli è pronto a riscattare definitivamente Alisson Santos dopo il prestito oneroso dello scorso gennaio. La conferma arriva dal Portogallo, dove il quotidiano A Bola dà per definita la scelta del club azzurro, convinto dopo i primi mesi napoletani del talento brasiliano.
Il Napoli ha preso la sua decisione: le cifre
Secondo quanto riportato dal media portoghese, la SSC Napoli avrebbe deciso di puntare con convinzione sull’esterno brasiliano, promosso a pieni voti dopo questi mesi in azzurro e destinato a restare anche nella prossima stagione. Per completare l’operazione, il Napoli verserà 16,5 milioni di euro allo Sporting CP, che sommati ai 3,5 milioni già corrisposti a gennaio portano il costo complessivo dell’affare a 20 milioni di euro.
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