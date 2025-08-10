Nuovo assalto a Musah! Gazzetta: offerta ufficiale inviata al Milan, cifre e dettagli

vedi letture

Oltre a un esterno offensivo, da prendere a maggior ragione dopo la cessione di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid, il Napoli ha un'altra necessità sul fronte mercato: acquistare un altro centrocampista. D'altronde in organico ad oggi ne sono cinque più Hasa, Vergara e Coli Saco (tutti destinati a partire). E un nome che è tornato prepotentemente d'attualità è quello di Yunus Musah. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata fatta un'offerta ufficiale al Milan nelle ultime ore. Ecco quanto si legge sulla Rosea:

"Nelle ultime ore il Napoli è tornato alla carica per il centrocampista del Milan con un'offerta ufficiale da 22 milioni più bonus. Così, all'improvviso, dopo essere stato vicino a Yunus a giugno e poi averlo abbandonato, dirottando soldi e interesse verso altri lidi. Sospetto che si è trasformato in certezza con il ritorno di fiamma per Musah, centrocampista polivalente che Antonio Conte aveva messo in cima alla lista dei desideri estivi. E lui il mediano fisico che Antonio vorrebbe mettere in concorrenza con Anguissa e pure al suo posto".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.