Occasione Joao Gomes, il calciatore apre al Napoli dopo la retrocessione del Wolverhampton

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Il Napoli guarda al futuro e tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Joao Gomes

Il Napoli guarda al futuro e tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Joao Gomes, centrocampista brasiliano che potrebbe rappresentare una nuova opportunità in stile Anguissa. Secondo quanto riportato da un pezzo della Gazzetta dello Sport, infatti, il club azzurro starebbe valutando concretamente il profilo del classe 2001, ritenuto ideale per caratteristiche fisiche e duttilità tattica.

“Per Joao Gomes è tempo di organizzare il trasloco: ha adesso anche un valore di mercato più accessibile. Gomes ha 25 anni, forza fisica e qualità. E può ricoprire diversi ruoli della mediana”, si legge sul quotidiano sportivo, che sottolinea come il giocatore rappresenti un’opzione concreta per rinforzare il centrocampo.

Il paragone con Frank Anguissa non è casuale. Il Napoli, infatti, spera di replicare un’operazione simile a quella conclusa nell’estate del 2021, quando il camerunese arrivò dopo la retrocessione del Fulham, rivelandosi subito determinante.

“Il Napoli con lui spera di bissare un’operazione in stile Anguissa, che arrivò nell’estate 2021, dopo la retrocessione del Fulham, negli ultimi giorni di mercato. Anguissa ebbe da subito un impatto straordinario, abituato alla pressione e all’intensità della Premier”, evidenzia ancora la Gazzetta.

Gomes, dal canto suo, sembra aperto alla destinazione. Nonostante la concorrenza, il gradimento verso Napoli sarebbe concreto, anche per il fascino del progetto tecnico.“Su Gomes c’è una lunga lista di pretendenti, ma il giocatore è lusingato dall’interesse azzurro e ha aperto al possibile trasferimento”, prosegue il quotidiano.

Infine, un passaggio anche sul lavoro della dirigenza, da sempre attenta al mercato inglese: “Manna in Inghilterra compra sempre bene, chissà che anche stavolta non possa pescare un altro asso dal mazzo”.