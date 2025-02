Video Okafor carichissimo, bella clip in vista del debutto: "Non vedo l'ora di iniziare!"

Noah Okafor è carico, carichissimo. Non vede l'ora di iniziare la sua avventura con il Napoli. Si è già allenato con il gruppo e ora dovrà aspettare che Antonio Conte lo sceglierà, che gli darà minuti, che punterà anche su di lui. L'attaccante svizzero sui social ha pubblicato una bella clip, tutta d'azzurro: "Non vedo l'ora di iniziare", ha scritto a corredo.

All'indomani dell'annuncio del suo acquisto, Okafor si era invece espresso così ai canali ufficiali del Napoli: "Ora, non vedo l'ora di dare tutto, di aiutare la squadra, di aiutare l'allenatore e di esibirmi anche per i tifosi. Vogliamo giocare con un pressing alto, dinamico. Si deve difendere molto per aiutare la squadra. Possiamo avere successo insieme. La posizione in cui posso esibirmi di più è sull'ala sinistra. Posso anche giocare con due attaccanti. Sono davvero emozionato di essere qui. Di tornare al mio livello il prima possibile, di dare tutto e di aiutare la squadra. Di sicuro, il mio obiettivo è sempre quello di vincere il campionato. Non vedo l'ora di iniziare. Andiamo!".