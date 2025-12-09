Oriali: "Napoli città straordinaria, fantastico stare qui. Conte-Mou fuoriclasse"

Lele Oriali conserva un bel ricordo di José Mourinho, con cui ha vinto il Triplete nel 2010 all'Inter. Domani i due saranno rivali. Ne parla proprio lui, Oriali, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Si parte con l'elogio a entrambi: "Parliamo di fuoriclasse della panchina. Di allenatori che sanno caratterizzare le proprie squadre sino conquistarne l'anima: per Mourinho e per Conte i calciatori si lancerebbero nel fuoco e non è un modo di dire. Lo racconta il vissuto dell'uno e dell'altro e le testimonianze di chi ha avuto modo di essere guidati da loro".

Oriali racconta della scelta Napoli: "Mi chiama Antonio e mi dice: dai, vieni. lo sto sopra ai 70, sono sempre stato a casa, a Firenze li avevo con me, da Parma tornavo quasi ogni sera, da Bologna in due ore e mezza rientravo. Mi sembra troppo staccarmi. E quindi convoco moglie e figlie, spiego e dico: che faccio? Mi hanno messo le valigie davanti alla porta. Ma Napoli da cittadino che la vive è stata una scoperta straordinaria. Stare qua è fantastico".