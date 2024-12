Osimhen, 75mln di motivi per cui il Napoli spinge per l’addio a gennaio

Victor Osimhen è un fattore: su questo, poco da dire. In Turchia il nigeriano ha continuato ciò che ha sempre fatto anche in Italia, ovvero segnare tanti gol ed incidere in maniera importante nelle sorti della squadra. Per il nigeriano sono già 9 le reti in campionato turco, in 11 presenze con un gol segnato ogni 84’. Anche in Europa League il classe ’98 riesce ad incidere: già 3 reti e due assist in quattro apparizioni.

Insomma, Osimhen c’è ed attrae l’interesse di tanti club, già per gennaio. In Inghilterra, ad esempio, sono sicuro che il Manchester United sarebbe interessato a regalato al nuovo tecnico Amorin un bomber vero, considerate le difficoltà di Zirkzee e la voglia di cambiare aria di Rashford (due calciatori, tra l’altro accosto al Napoli). La clausola, valida solo per l’estero, è di 75 milioni, una cifra che il Napoli incasserebbe con grande piacere già a gennaio. Pista difficile, ma non impossibile, se si considera un fattore: Osimhen ha sempre sognato la Premier e potrebbe spingere per una cessione.