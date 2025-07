Simeone sfiderà il Napoli alla prima di campionato? Interesse del Sassuolo

C'è sempre Giovanni Simeone nella lista della spesa del Sassuolo, prima rivale del Napoli all'esordio in campionato. I neroverdi sono molto attivi nonostante non siano ancora riusciti a chiudere operazioni in entrata e pensano all'argentino come possibile rinforzo, soprattutto se dovessero cedere Pinamonti su cui c'è l'interesse di alcune squadre straniere, soprattutto in Premier League.

Il Cholito - riferisce il portale Sassuolonews.net - resta l’idea più affascinante, il profilo su cui la dirigenza lavora in silenzio da settimane. Mentre il giocatore si gode gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, le cose intorno a lui si muovono. Occhio però alla concorrenza, non solo italiana. Su Simeone si è mosso il Pisa ma è soprattutto il Siviglia l'avversaria da battere.