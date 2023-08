Osimhen out per precauzione, ma lui avrebbe giocato: ecco quando rientra

Osimhen ieri era a bordocampo, in panchina, in ciabatte, calzettoni e maxi cuffie a guardare gli altri: ha un affaticamento muscolare

Osimhen ieri era a bordocampo, in panchina, in ciabatte, calzettoni e maxi cuffie a guardare gli altri: ha un affaticamento muscolare, il lavoro si fa sentire, e così la decisione è stata di fermarlo a scopo precauzionale. Conoscendolo, se avesse avuto facoltà di scelta libera, avrebbe giocato in qualsiasi condizione. Aal massimo, se l’allarme sarà scongiurato, tornerà in campo domenica con l’Augsburg, a tredici giorni dalla prima di campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

