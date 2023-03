Osimhen vuole battere un record che neppure Maradona ha raggiunto

TuttoNapoli.net

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, fra i tanti record che Victor Osimhen sta abbattendo a suon di gol e prestazioni straordinarie ce n’è uno assolutamente unico per Napoli. Quasi certamente sarà il primo azzurro in assoluto a vincere scudetto e titolo di cannoniere in Serie A. Da Diego Armando Maradona a Edinson Cavani a Gonzalo Higuain - gli altri ad aver vinto la classifica marcatori con la maglia del Napoli - nessuno ha vinto il titolo. O almeno Maradona ha alternato le cose senza centrare la doppietta.