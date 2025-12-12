Buone notizie per Conte: un (ex) infortunato può essere convocato per Udine
Un rientro prezioso aspettando gli altri, i prossimi. A Udine, come scrive il Cds oggi in edicola, dovrebbe rivedersi una sola faccia nuova tra i convocati: Gutierrez, assente dalla partita contro l’Atalanta per un problema alla caviglia destra rimediato in allenamento.
"Lobotka e Lukaku, invece, sono attesi in Arabia. In attesa che colmi il gap accumulato nel periodo d’assenza, Guti è una soluzione da utilizzare in corsa, mentre Politano, Spinazzola e lo stesso Jesus potrebbero essere novità da lanciare sin dall’inizio".
Insomma il Napoli sta lentamente ritrovando i suoi giocatori più preziosi e si augura che quanto prima il peggio possa essere alle spalle.
Da 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l'ineguagliabile record di Lucca e l'incubo dei mediani adattati
