Buone notizie per Conte: un (ex) infortunato può essere convocato per Udine

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Un rientro prezioso aspettando gli altri, i prossimi. A Udine, come scrive il Cds oggi in edicola, dovrebbe rivedersi una sola faccia nuova tra i convocati: Gutierrez, assente dalla partita contro l’Atalanta per un problema alla caviglia destra rimediato in allenamento.

"Lobotka e Lukaku, invece, sono attesi in Arabia. In attesa che colmi il gap accumulato nel periodo d’assenza, Guti è una soluzione da utilizzare in corsa, mentre Politano, Spinazzola e lo stesso Jesus potrebbero essere novità da lanciare sin dall’inizio".

Insomma il Napoli sta lentamente ritrovando i suoi giocatori più preziosi e si augura che quanto prima il peggio possa essere alle spalle. 