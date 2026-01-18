Politano e Rrahmani saltano Copenaghen! Sky: per l'esterno situazione più seria. Le ultime su Neres

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini ha riferito le ultime sugli infortunati in casa Napoli, partendo da Amir Rrahmani e Matteo Politano, che si sono fermati ieri nella sfida contro il Sassuolo: "Per Politano e Rrahmani problemi al flessore, sicuramente salteranno Copenaghen. Oggi i primi esami strumentali, poi domani ci sarà un approfondimento clinico per avere un quadro più chiaro in merito al rientro dei due giocatori.

La situazione più seria sembra quella di Politano, domani capiremo se Rrahmani può nutrire qualche piccolissima speranza di esserci domenica contro la Juventus. Per quello che si è capito finora sembra impossibile. Aspettiamo il comunicato ufficiale del club per capire i tempi di recupero. Sono due assenze pesanti per il valore dei giocatori, non ci sono problemi dal punto di vista numerico in difesa, esce Rrahmani, c’è Buongiorno che ieri è partito dalla panchina.

Neres dovrebbe rientrare. Sente ancora dolore alla caviglia, ma oggi si è allenato. Dovrebbe tornare a disposizione per Copenaghen. Aspettiamo le prossime 48 ore per capire soprattutto le scelte che farà in vista di questa sfida decisiva per la Champions Antonio Conte".