Prima le sue scelte, poi la sfortuna: così Verdi è diventato l'acquisto di gennaio dell'anno dopo

Non sono attesi colpi di mercato a gennaio per il Napoli. Nessun vero innesto nuovo, ma un volto nuovo ci sarà: Simone Verdi. E' lui l'ultimo calciatore della rosa atteso alla prova del rientro dopo le ottime risposte di Faouzi Ghoulam e Alex Meret. Come Verdi anche loro sono stati fermati da un infortunio e si sono già dimostrate pedine utilissime per lo scacchiere di Carlo Ancelotti. Ora è atteso il rientro di Simone che potrebbe essere il vero acquisto di gennaio. Lo attendeva Sarri nell'inverno scorso, ma lui scelse di non lasciare il Bologna a campionato in corso e di vestirsi d'azzurro solo in estate. Fino ad ora la sua esperienza in azzurro è stata sfortunata: un gol e un assist nei soli 208 minuti accumulati in sei partite, prima dell'infortunio muscolare che lo ha fermato a metà ottobre. E' tornato in panchina contro la Spal e nelle ultime due partite del 2018 potrebbe già trovare un po' di spazio. Il suo pieno rilancio, però, è atteso per il 2019. Con il Bologna l'anno scorso, Verdi ha dimostrato di poter essere un calciatore di primo piano in serie A ed ora ha gran voglia di consacrarsi in una grande squadra e in una città in cui, almeno questo raccontano i social, si trova sempre più a suo agio.