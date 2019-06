Rai - Per Manolas non c'è ancora l'accordo, il Napoli tratta anche Milenkovic e Andersen: le ultime

“Il Napoli vorrebbe impostare una trattativa con la Roma e non pagare la clausola di Manolas. Il Napoli ha proposto Diawara, la Roma vorrebbe Mertens ma il Napoli lo valuta 30 milioni”. Lo dice l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato secondo cui manca ancora l’accordo con il calciatore: “Il club azzurro ha offerto 3 milioni netti per l’ingaggio, mentre Raiola e il calciatore greco ne vogliono 4. Il nome nuovo per sostituire Albiol - aggiunge Venerato - è il fiorentino Milenkovic. Il Napoli è pronto ad un offerta da 20 milioni. Va capita la valutazione della Fiorentina, i Della Valle lo valutavano 30. Infine c’è un discorso aperto per Andersen della Sampdoria che chiede 35mln di euro a fronte di una richiesta di 20”