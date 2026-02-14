Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."

Luka Modric, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Pisa arrivata proprio grazie ad un suo gol: "Era importante vincere oggi, questi punti sono cruciali per la lotta scudetto. Dobbiamo guardare avanti, siamo molto felici per questa vittoria. Nel secondo tempo ci siamo un po' rilassati, ma siamo riusciti a farcela".

Ti hanno dedicato il coro che si sentiva per Maradona...

"Per me è un privilegio sentire questi cori, devo ringraziare tutti i nostri tifosi".

Quanto credete allo scudetto?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita, sono tutte dificili come abbiamo visto anche stasera: bisogna fare sempre meglio, a partire dalla prossima".