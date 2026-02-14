Alvino all'ambiente napoletano: "Basta dividersi! Stiamo col nostro Napoli!"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia, ha presentato la prossima partita del Napoli facendo un appello all'ambiente: "Il titolo di oggi è: ‘Col nostro Napoli’, è una dichiarazione d’amore, è San Valentino. Siamo tutti con il nostro Napoli. Io spero che l’ambiente napoletano la smetta di dividersi in pro e contro, la smetta di lasciarsi condizionare da queste campagne mediatiche su chi è il buono e chi è il cattivo.

Noi se vogliamo il bene del Napoli, dobbiamo stare col nostro Napoli, perché il Napoli siamo noi: se è vero che la storia del tifo napoletano si fonda certamente non sulle vittorie, belle ed emozionanti, quindi guai a chi ce le tocca le nostre vittorie… perché una vittoria del Napoli vale 100 vittorie di quei signori. Dicevo, se è vero come è vero che la nostra storia non è fondata sulle vittorie ci sarà pure un motivo: la storia del tifo napoletano, riconosciuto in tutto il mondo, è la storia di un tifo identitario, che ci rappresenta. Quando si tifa Napoli si tifa per noi stessi, il Napoli siamo noi, quando scende in campo il Napoli scendiamo in campo noi. Domenica si fa il tifo per il Napoli, si fa il tifo per noi stessi”.