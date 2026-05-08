Avanza Davis per l'attacco, Gazzetta: "Napoli vede in lui un Lukaku 2.0"

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Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili offensivi capaci di garantire forza fisica, profondità e continuità realizzativa. Tra i nomi monitorati dal club azzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche quello di Keinan Davis dell’Udinese. La rosea descrive l’attaccante inglese come un profilo molto vicino alle caratteristiche di Romelu Lukaku: “Keinan Davis è in tutto e per tutto un Lukaku 2.0”, scrive la Gazzetta dello Sport, sottolineando le qualità fisiche e atletiche del centravanti.

Secondo il quotidiano, Davis avrebbe colpito gli osservatori azzurri soprattutto per la sua capacità di giocare spalle alla porta, attaccare la profondità e lavorare in progressione. Un attaccante strutturato, potente e moderno, che potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il sistema offensivo del Napoli. La rosea evidenzia però anche un aspetto da non sottovalutare: “Va maneggiato con cura, per una predisposizione agli infortuni”. Una fragilità fisica che negli anni ne ha rallentato l’esplosione definitiva, ma che non cancella il potenziale di un giocatore considerato ormai pronto per il salto in una big.

I numeri stagionali confermano la crescita dell’attaccante. Davis ha finora segnato in campionato 10 gol in in 27 presenze e 1902 minuti disputati. Un dato che la Gazzetta mette a confronto con quello di Rasmus Hojlund: stesso numero di reti, ma con meno partite giocate e soprattutto quasi 600 minuti in meno rispetto al centravanti danese.