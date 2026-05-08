Due casi spinosi ed un capitale congelato da 65 milioni
“Il Napoli si ritrova a gestire un capitale ‘congelato’ di circa 65 milioni di euro”, scrive il Corriere dello Sport, riferendosi ai 35 milioni spesi per Lucca e ai 30 investiti per Lang. Due operazioni nate per rinforzare il reparto offensivo e finite invece nel limbo dei prestiti.
La situazione più delicata riguarda probabilmente Lorenzo Lucca. L’attaccante rientrerà dal prestito al Nottingham Forest dopo una stagione estremamente complicata in Premier League. “Un solo gol, sette presenze e un infortunio” è il bilancio evidenziato dal Corriere dello Sport, numeri che inevitabilmente impongono riflessioni profonde sul suo futuro. Il Napoli valuterà il giocatore durante il ritiro, ma l’ipotesi di una nuova cessione temporanea o di una partenza definitiva resta concreta, purché senza svalutare ulteriormente l’investimento fatto.
Diverso, ma non troppo, il discorso relativo a Noa Lang. L’olandese rientra dal Galatasaray dopo una stagione con qualche lampo europeo ma poca continuità in campionato. “Due gol in Champions, ma zero in undici presenze nel campionato turco”, sottolinea ancora il Corriere dello Sport. Numeri che non bastano per parlare di rilancio pienamente riuscito.
A differenza di Lucca, però, Lang potrebbe ancora avere spazio nel progetto tecnico azzurro. Le sue qualità tecniche non sono mai state messe in discussione e il Napoli potrebbe decidere di puntare nuovamente su di lui, soprattutto in un reparto offensivo destinato a cambiare volto
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