Ultim'ora Gutierrez saluta il Napoli: è partito per la Germania, il Leverkusen attende solo la firma

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Miguel Gutierrez è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Come riportato dai nostri inviati a Castel di Sangro, il terzino spagnolo ha già lasciato il ritiro del Napoli a Castel Di Sangro e non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna con la squadra agli ordini del tecnco Massimiliano Allegri.

Gutierrez vola in Germania: è addio al Napoli

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, il classe 2001 è infatti partito alla volta della Germania, dove definirà gli ultimi dettagli del trasferimento con il club tedesco. L'operazione è ormai alle battute finali: resta soltanto da completare le ultime formalità burocratiche prima dell'annuncio ufficiale.