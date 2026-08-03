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Gutierrez saluta il Napoli: è partito per la Germania, il Leverkusen attende solo la firma
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Miguel Gutierrez è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Come riportato dai nostri inviati a Castel di Sangro, il terzino spagnolo ha già lasciato il ritiro del Napoli a Castel Di Sangro e non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna con la squadra agli ordini del tecnco Massimiliano Allegri.
Gutierrez vola in Germania: è addio al Napoli
Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, il classe 2001 è infatti partito alla volta della Germania, dove definirà gli ultimi dettagli del trasferimento con il club tedesco. L'operazione è ormai alle battute finali: resta soltanto da completare le ultime formalità burocratiche prima dell'annuncio ufficiale.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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