Retroscena Conte: assenza ha stupito molti, neppure i giocatori lo sapevano

Antonio Conte si è fermato una settimana. Tornerà solo lunedì a dirigere gli allenamenti a Castel Volturno. Permesso concordato col club, come riferito dal Napoli con una nota ufficiale. In tanti, però, come scrive il Cds oggi in edicola, "sono stati sorpresi dalla sua assenza. In tanti del club e del gruppo squadra: pochissimi sapevano.

Giocatori compresi. Anche il popolo del Napoli è uno spettatore confuso: non stupisca lo stupore ancora una volta, è di Antonio Conte allenatore di ferro che parliamo. Ma ora, dicevamo, va così. E tutto finirà nel dimenticatoio se nel giro di una settimana torneranno insieme l’allenatore, i nazionali e il sereno".