Conte a Torino come a novembre: svelata la data del rientro a Napoli

vedi letture

Ieri è partito e per diversi giorni sarà fuori col vice Stellini a cui sarà affidato il gruppo che oggi riprenderà gli allenamenti

Antonio Conte, come a novembre, ha scelto la sosta per tornare a casa, in famiglia, per ricaricarsi. Era già accaduto dopo il ko di Bologna e prima di cambiare modulo e della svolta tattica di qualche mese fa. Oggi è tutto diverso. Il clima è decisamente più sereno. Ieri il tecnico azzurro è partito e per diversi giorni sarà fuori col vice Stellini a cui sarà affidato il gruppo che oggi riprenderà gli allenamenti. Ne parla anche il Corriere dello Sport oggi in edicola. La sosta arriva nel bel mezzo di una settimana bella intensa, con la vittoria di Cagliari e, tra le altre notizie, anche con la presentazione al Maradona del murale di Jorit di cui tanto si è parlato per gli assenti.

Conte a Torino: quando torna l'allenatore del Napoli?

Ecco quanto si legge, sul tema, e sul rientro di Conte: "Ieri Conte è arrivato di buon mattino all’aeroporto di Capodichino e poi è saltato su un aereo per Torino: verosimilmente, considerando quanto accaduto in occasione della precedente pausa del campionato, dovrebbe tornare al comando delle operazioni sul campo alla ripresa della prossima settimana. Dopo la pausa prevista nel weekend. Fino ad allora, a guidare il gruppo sarà il suo vice Stellini: nel menù un po’ di doppie sedute di allenamenti a cominciare da oggi".