Politano non si allena con l'Italia, Sky: problema al polpaccio, Gattuso lo risparmia
Matteo Politano, esterno del Napoli, ha saltato la sessione di allenamento pomeridiana con la Nazionale italiana. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il calciatore azzurro è stato visto con un'evidente fasciatura al polpaccio, segnale di quello che dovrebbe essere un problema muscolare. Lo staff tecnico guidato dal ct Gennaro Gattuso ha preferito non rischiarlo, tenendolo a riposo in via precauzionale.
Politano a rischio per Italia-Irlanda del Nord? Ecco cosa filtra al momento
Al momento non trapelano dettagli sulla natura del problema fisico, ma la scelta di fermarlo anzitempo lascia intuire un fastidio che il giocatore avrebbe accusato nelle ultime ore. La situazione verrà monitorata nei prossimi giorni per valutare la sua disponibilità in vista dei prossimi impegni della Nazionale: l'Italia giocherà giovedì 26 marzo alle ore 20:45, a Bergamo, la semifinale dei play-off Mondiali contro l'Irlanda del Nord; in caso di vittoria, martedì 31 marzo ci si giocherà il ticket per il campionato del mondo in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina.
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