RILEGGI LIVE - Ancelotti: "Siamo l'unica italiana in Europa, possiamo andare avanti! Metteremo il cuore in un ambiente fantastico", Callejon: "Fiduciosi per fare la storia!"

Amici di Tuttonapoli.net, la nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli, dal centro di Castel Volturno, parlerà alla vigilia della sfida all'Arsenal. Ad affiancarlo in conferenza ci sarà Josè Callejon

12.35 - Inizia la conferenza stampa

Ci dà la ricetta in tre parole per passare? "Coraggio, intelligenza, cuore. Il coraggio l'ho visto poco all'andata, soprattutto all'inizio, il cuore è quello che ci metteremo domani oltre all'intensità perché è una grande opportunità che dovremo cogliere insieme ad un ambiente che sarà sicuramente straordinario".

Per Josè: ci dici i tuoi tre motivi per cui il Napoli può passare? "Sarà difficile, l'abbiamo visto già all'andata, ma lo spogliatoio ha fiducia e fame, darà tutto in campo. Lo faremo per noi, per i tifosi, per la città, meritiamo tanto".

Sul tridente e sull'eliminazione della Juventus da favorita: "Giocare con tre attaccanti domani è una possibilità. Le gare europee sono imprevedibili. Nelle gare da dentro o fuori ti basta sbagliare un tempo. La Juventus non s'è fatta trovare pronta soprattutto nella seconda parte di ieri, quella decisiva. Nulla di nuovo, questa è la Champions".

Josè, domani sarai il più vecchio in campo. Cosa vi siete detti a Verona? "Posso dare quello che in questi anni ho vissuto a Napoli. Sulla riunione ci siamo detti tutto quello che pensavamo. Abbiamo parlato tutti e abbiamo capito tante cose, non dirò cosa ma siamo contenti, pure il mister, di quello che è uscito"

Su come giocare la gara: "Vogliamo giocarceli tutti questi 90', al massimo delle nostre potenzialità, con intelligenza fino all'ultimo minuto e quindi non voglio sentire che bisogna far gol nei primi 10', 15', 30' ecc. E' una grande opportunità che abbiamo, siamo l'unica italiana rimasta in Europa in questo momento, speriamo di esserci anche venerdì e se non ci saremo venerdì dovrà essere solo per il risultato e non per una prestazione non all'altezza. Io credo che possiamo farcela".

Ancora sulla sfida d'andata: "La prima parte della gara di Londra è dovuta ad una questione tattica, non facendo quello che abbiamo preparato, ma anche per quella ambientale che ci ha condizionato. Domani avremo un ambiente opposto, un supporto importante".

Al San Paolo il Napoli ha sempre tirato fuori la gara della vita, anche contro big assolute. "Il binomio è fondamentale, se la squadra gioca bene il San Paolo ti aiuta, altrimenti è difficile. Tutto può diventare possibile".

La strategia quale sarà? "Sarà una gara di grande intensità, ma da fare con equilibrio perché sono pericolosi in contropiede"

Ti aspetti maggiore personalità? "Dipende dal gioco, se quello funziona allora dopo aumenta anche la personalità della squadra. Il fattore ambientale ci darà più coraggio e quindi anche più personalità".

Josè, senti che questo gruppo può farcela a vincere? "Siamo molto fiduciosi, abbiamo sbagliato il primo tempo all'andata, siamo tornati con un po' di rammarico ma domani c'è l'opportunità storica di fare una grande partita, d'alto livello, per passare in semifinale".

Mister, l'Ajax gioca il miglior calcio in Europa? "L'Ajax gioca molto bene, ma mi sorprende il fatto che sia una sorpresa. Nessuno la menzionava, ma ha costruito un ciclo con giovani di grandissimo valore. Non credo che vinceranno la Champions, ma potrei essere uno di quelli che sbaglia un pronostico. Difendono in modo individuale, accettano tanti duelli, ma sono bravi proponendo un calcio propositivo".

Mister, la gara di ieri è una risposta a chi pensa che non sia necessario il gioco? C'è ancora chi pensa ad imbottire la squadra di top player, ma già che lei è qui dove non abbonderanno mai top player è una risposta. "E' chiaro che occorrono metodo, programmazione. Siamo tutti sorpresi dall'Ajax, in passato ha sempre sfornato tanti giocatori, ma dalle nostre partii non è permessa una programmazione lunga perché l'opinione pubblica chiede solo i risultati".

La gara di Verona darà indicazioni? Zielinski ad esempio centrale? "Verona ci ha aiutato a toglierci un po' di scorie accumulate dopo Londra e la gara col Genoa. Vincere ti aiuta a creare un ambiente positivo, necessario per una gara come quella di domani".

Josè, come vivi personalmente l'attesa per questa partita storica per il Napoli? "Vivo l'atteso come se fossi in caserma. Bisogna riposare bene, mangiare bene, essere concentrati al 100% perché è molto importante per noi. Può essere storica per città e storia, tutti dobbiamo avere in testa questo se vogliamo una semifinale d'EL. Bisogna mettere il cuore".

Mister, Callejon sempre più leader. Lui ha espresso il desiderio di restare, il Napoli del futuro ripartirà da lui? "Sì, già il voler rimanere è positivo per club e allenatore, ma è frutto di colloquio che abbiamo già avuto ed il voler continuare insieme per la sua qualità ed il senso di appartenenza. Molto più importante qui che altrove perchè avere giocatori col senso d'appartenenza è la chiave per tanti club come Milan, Barcellona, Bayern, parliamo di giocatori che quando vestono la maglia sentono qualcosa di speciale".

Non bisogna prendere gol, ha scelto qualcosa di particolare per la difesa? "Ho deciso che non bisogna prendere gol, abbiamo deciso insieme. Il problema della difesa non riguarda solo i quattro difensori, ma spesso non si pressa bene in avanti e se i reparti non accompagnano si crea spazio dove è facile inserirsi. La chiave è la compattezza, tenendo vicini i reparti".

I tifosi hanno fatto degli striscioni 'pretendiamo la Coppa Uefa', un verbo un po' forte. Voi cosa pretendete? Il verbo le piace? "Io pretendo il massimo impegno e concentrazione, il risultato invece anche col massimo impegno non si può garantire. Io non posso pretendere e quindi garantire il risultato, io e tutti dobbiamo pretendere impegno, massima applicazione e concentrazione. Tutto il resto non possiamo controllarlo, non sono un mago per dire il risultato. Il verbo pretendere vi carica? A me personalmente no, dai miei giocatori pretendo l'impegno".

Callejon, qual è il tuo segreto? Perché sei insostituibile per tutti gli allenatori? "Lavoro sempre al 100%, il calcio è la mia passione, fino all'ultimo giorno mi allenerò e giocherò al massimo. Io ho avuto la fortuna di giocare con tutti gli allenatori, sono felice qui da 6 anni e sarò contento ancora di quello che farò in futuro".

12.59 - Fine della conferenza stampa