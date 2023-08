RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 7: allenamento mattutino, assente Kvara. Osimhen in palestra. Si rivede Mario Rui

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

12.00 - Termina anche l'esercitazione dei portieri, allenamento mattutino concluso.

11.31 - Il gruppo torna negli spogliatoi, restano sul campo solo i portieri per un'altra esercitazione sulle palle da cross.

11.30 - Finisce la partitella, vincono i blu 15-9.

11.24 - Osimhen ritorna in campo, senza cuffie si siede su una cassa freezer ad assistere alla partitella.

11.20 - Osimhen con le cuffie tra le orecchie si dirige nello spogliatoio.

11.14 - Termina il differenziato sul campo per Marui Rui, che si sposta in palestra.

11.00 - Tanti giri di campo per Mario Rui, corsa fluida per il portoghese che non palesa alcun problema.

10.55 - Inizia un'altra partitella, stavolta con le porte regolamentali. Tra i pali Meret e Gollini, che si alternano con Contini e Idasiak.

10.54 - Termina la partitella, il gruppo si sposta nell'altra metà campo.

10.45 - Oltre a Kvara assenti anche i titolari dell'amichevole di ieri, tranne Lozano. Lavoro di scarico per gli azzurri più utilizzati contro il Girona.

10.44 - Nell'altra metà campo i quattro portieri si allenano sulle palle da cross.

10.43 - Inizia una partitina a campo ridotto 5 contro 5 con due mini porte per lato.

10.42 - Gruppo diviso in due. In giallo: Anguissa, Di Lorenzo, Zielinski, Politano, D'Avino. In blu: Raspadori, Lobotka, Lozano, Rrahmani, Russo.

10.40 - C'è anche Mario Rui, che lavora a parte sul campo.

10.35 - Si inizia con un lavoro di stretching per le articolazioni del piede e attivazione muscolare.

10.30 - Arriva il resto della squadra, per ora assente Kvaratkshelia, Osimhen si reca verso il secondo campo per il lavoro differenziato.

10.23 - I primi azzurri fanno il loro ingresso in campo, tra questi Raspadori e Lobotka.

10.10 - L'allenamento ancora non inizia, i calciatori tardano ad arrivare per via di lavori stradali che hanno bloccato la statale che dall'hotel di Rivisondoli porta a Castel di Sangro.

9.30 - C'è grande attesa per capire se parteciperanno all'allenamento Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, alle prese rispettivamente con un problema al ginocchio e con un affaticamento all'adduttore.

9.15 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenamento è fissato per le 10:30.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella settima giornata di allenamenti a Castel di Sangro.