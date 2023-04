RILEGGI LIVE - Juventus-Napoli 0-1 (93' Raspadori): gli azzurri sbancano lo Stadium!

TuttoNapoli.net

Il Napoli sbanca l’Allianz Stadium, Juventus ko al 93’: decisivo un gol di Raspadori.

22:42 - FINISCE QUI

90'+8 - Anguissa sgambetta Fagioli e viene ammonito.

90'+6 - Sostituzione per il Napoli: fuori Lobotka, dentro Rrahmani.

90'+3 - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!!! Il pallone arriva sulla destra a Elmas che crossa sul secondo palo un pallone morbido sul quale arriva Raspadori che calcia al volo col mancino e batte Szczęsny.

90'+1 - GOL ANNULLATO A VLAHOVIC! Apertura per Chiesa, che si allunga la sfera e centra per Vlahovic. Girata in rete, ma l'arbitro fischia: la palla è uscita prima del cross di Chiesa.

90' - L'arbitro concede 6 minuti di recupero.

90' - Sostituzione per la Juventus: fuori Milik, dentro Vlahovic.

89' - Di Maria ammonito per proteste.

87' - Zielinski va alla battuta del calcio di punizione dal limite dell'area: la palla scavalca la centrale, ma il tiro è centrale e Szczesny blocca.

86' - Cambio per il Napoli: esce Kvaratskhelia ed entra Raspadori.

86' - Fagioli ammonito per proteste.

84' - GOL ANNULLATO! Fabbri viene richiamato al VAR per un fallo ad inizio azione su Lobotka: al termine del check il direttore di gara annulla la rete ao bianconeri.

83' - GOL DELLA JUVE! Palla in profondità per Di Maria, scattato sul filo del fuorigioco. El Fideo va a tu per tu con Meret, calcia e non sbaglia: 1-0 Juventus!

81' - MILIK! Il Napoli perde palla in costruzione, bravo Fagioli nel pressing. E Milik dai quindici metri esplode il mancino: conclusione larga.

80' - Sugli sviluppi di un piazzato sponda di Gatti e tentativo in acrobazia di Rugani: palla altissima sopra la traversa.

79' - Allarme rientrato: Kim riprende il posto al centro della difesa.

78' - Problemino fisico per Kim, che resta a terra. In campo lo staff sanitario azzurro.

75' - Tentativo di Elmas da fuori area: il tiro sorvola la traversa.

73' - OSIMHEN! Di Lorenzo premia il taglio nello spazio del nigeriano: Osimhen gira di prima intenzione, sparando alto di poco.

71' - ANCORA OSIMHEN! Sugli sviluppi del corner è ancora l'ex Lille a prendere il tempo a tutti: incornata centrale, blocca Szczesny.

70' - PALO DI OSIMHEN! Elmas e Di Lorenzo combinano in area di rigore, al volo, poi il macedone lascia a Osimhen: destro del nigeriano leggermente deviato, sfera sul palo e poi fuori.

67' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Elmas e Zielinski al posto di Ndombele e Lozano.

66' - Sostituzione per la Juventus: fuori Soulé, dentro Fagioli.

65' - Cross di Lozano per Ndombele, che sul secondo palo controlla, ma non calcia e cerca Osimhen, sbagliando la misura del passaggio.

63' - Kvaratskhelia porta palla, punta la porta e calcia. Sulla sua strada c'è Osimhen, che involontariamente fa muro, ma la palla resta lì e calcia a sua volta: deviazione in angolo.

61' - Doppia sostituzione per la Juventus: fuori Miretti, dentro Di Maria. Esce anche Kostic, al suo posto Chiesa.

56' - Bel filtrante per Kostic sul lato corto dell'area. Quattro compagni in area e traversone dell'ex Eintracht, che però trova un sontuoso Kim che in scivolata ribatte via.

54' - KVARATSKHELIA! Il georgiano riceve il pallone da Osimhen e da posizione centrale calcia col destro: tiro alto sopra la traversa.

51' - Sugli sviluppi del corner viene liberato Di Lorenzo sul secondo palo: colpo di testa debole, blocca Szczesny.

50' - KVARATSKHELIA! Il georgiano si mette in proprio: punta l'avversario in area, sterza e calcia col mancino. Blocca Szczesny.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

21:48 - INIZIA LA RIPRESA!

Finisce 0-0 la prima frazione dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Squadre negli spogliatoi.

21:32 - Termina il primo tempo

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

42' - Kvaratskhelia va via in mezzo a due sulla sinistra, poi appoggia a Mathias Olivera. Sul cross è bravo Danilo a spazzare.

40' - Rabiot interviene troppo duramente su Anguissa: fallo e giallo.

36' - Lozano parte in campo aperto, punta la porta e ignora Kvara, tutto solo a sinistra: il suo sinistro viene murato.

34' - Dopo tre minuti fermi, riparte il match. Kvaratskhelia è in campo: tutto ok per il georgiano.

31' - Resta a terra Kvaratskhelia dopo un contatto con Gatti. L'arbitro ferma il gioco, in campo lo staff sanitario azzurro.

29' - Kostic cestina una potenziale occasione importante per la Juventus in contropiede. In una situazione di due contro due il serbo sbaglia il filtrante per Milik.

27' - Rabiot va via di forza e tecnica in mezzo all'area: tiro-cross ma non c'è nessuno a chiudere sul secondo palo.

23' - Locatelli commette un fallo tattico su Ndombele e viene ammonito.

22' - La Juventus tiene molto bene il campo e il Napoli non trova spazi. Gara molto equilibrata allo Stadium.

19' - Cross di Lozano sul secondo palo a cercare Kvaratskhelia che salta più in alto di Cuadrado e colpisce di testa: Szczesny alza in corner ma l'arbitro fischia fallo in attacco.

15' - Kostic duetta con Rabiot e sgasa sulla corsia mancina: crosso morbido al centro per Milik che stacca di testa ma non arreca problemi a Meret.

12' - NDOMBELE! Mancino dal limite del calciatore francese che termina alto sopra la traversa.

10' - CUADRADO! Il colombiano si accentra e calcia col mancino: Meret devia e respinge il pallone.

9' - Il copione della partita in questi primi minuti è chiarissimo: il Napoli tiene il pallino del gioco, la Juve fa densità e si difende.

5' - Cuadrado perde un brutto pallone, Kvaratskhelia parte e cerca Osimhen in area: Rugani anticipa di testa il nigeriano.

3' - Il Napoli comincia all'attacco, ma DI Lorenzo sbaglia il passaggio nei pressi dell'area.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:43 - Squadre in campo

20.35 - Giuntoli ha parlato del suo futuro: "Juve? Non c'è nulla"

20.15 - Hirving Lozano, attaccante del Napoli, prima del big match sul campo della Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Sarà una partita molto diversa dall'andata, molto fisica e molto tecnica. La Juventus è una squadra forte e sarà dura".

19.45 - Ecco le formazioni ufficiali:

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Milik. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

19.30 - Appena arrivato il pullman del Napoli all'Allianz accolto dai fischi dei tifosi della Juve.

19.15 - Intanto a Milano durante Milan-Lecce spunta striscione di sfotto' per i napoletani

19.00 - Scudetto del Napoli già il prossimo weekend? Nella storia della Serie A nessuno è mai riuscito a farlo con sei turni di anticipo, ci andò solamente vicina la Juventus nel 2018/19, ma fu proprio il Napoli a rimandare la festa bianconera alla giornata successiva. Il record, condiviso da quattro squadre (Torino, Fiorentina, Inter e Juventus) è di cinque giornate di anticipo.

18.30 - I rumors di mercato dall'Inghilterra riguardano anche il Manchester United: emissari inglesi, a quanto pare, erano al Maradona col Milan per seguire Osimhen da vicino.

18.00 - In attesa del campo, quella di oggi è stata una giornata movimentata in chiave mercato: per il Mirror, infatti, il Napoli è su Ziyech e il Chelsea starebbe pensando di chiedere Osimhen o Kvaratskhelia più notevole conguaglio a favore di De Laurentiis per cedere l'esterno.

Quando può arrivare la matematica?

La sconfitta della Lazio può far scoppiare la festa con ulteriore anticipo. In caso di vittoria a Torino, il Napoli si porterebbe a +17 e potrebbe festeggiare già nella gara contro la Salernitana, a 6 giornate dal termine come mai accaduto nella storia della Serie A. Con due vittorie, infatti, alla squadra di Spalletti poi basterebbe aspettare una mancata vittoria della Lazio sul campo dell'Inter il giorno successivo. I 90 minuti di questa sera renderanno più chiara la situazione.

Le scelte di Spalletti

Out Politano, Simeone e Mario Rui, Spalletti recupera Rrahmani che ieri s'è allenato ma è da valutare il suo impiego da titolare: è pronto in ogni caso Juan Jesus (favorito su Ostigard) al fianco di Kim. A sinistra nessun dubbio su Olivera così come in mediana il rientro di Anguissa con Lobotka e Zielinski. In attacco Kvaratakhelia e Osimhen sono motivati a ripetere l'enorme prova dell'andata mentre a destra Lozano se la gioca con Elmas per la maglia da titolare.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli! La squadra di Luciano Spalletti dopo l'eliminazione in Champions vuole ritrovare il sorriso in campionato, riprendendo il proprio cammino trionfale e avvicinando ulteriormente la matematica dello Scudetto (peraltro dopo il ko inaspettato della Lazio di ieri che potrebbe permettere agli azzurri di festeggiare già tra due turni). Il Napoli arriva allo Stadium con 16 punti di vantaggio sui bianconeri (in attesa che venga ridefinita la penalizzazione), un'enormità che forse neanche fotografa pienamente la superiorità e la bellezza del campionato degli azzurri che proprio all'andata ridimensionarono i bianconeri - prima della penalizzazione - con un 5-1 storico proprio nel momento migliore della squadra di Allegri (era reduce da 8 vittorie di fila senza subire gol) che puntava alla rimonta Scudetto.