RILEGGI LIVE - Napoli-Atalanta 0-0, è finita: gli azzurri si giocheranno il passaggio del turno a Bergamo!

Termina 0-0 il match d’andata valido per le semifinali di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. Partita molto tattica e spezzettata che ha visto gli ospiti giocare meglio e creare più chance per segnare. Napoli che è parso bloccato e con il baricentro basso, capace poche volte di ripartire e verticalizzare. Tutto si deciderà settimana prossima nel match di ritorno.

22.40 - Finisce il secondo tempo

93' - L'Atalanta adesso prova ad assediare il Napoli. In questo finale sono gli orobici a cercare il gol del vantaggio.

90' - L'arbitro concede 6 minuti di recupero.

88' - Lo sloveno batte la punizione calciando verso la porta. Pallone che termina di molto a lato.

87' - Ilicic danza sul pallone e punta Koulibaly che lo stende. Giallo per il senegalese.

86' - Scatto in profondità di Osimhen che prova a scodellare al centro. Pallone che viene deviato, corner per gli azzurri.

84' - Ritmi più bassi in questi minuti finali e partita spezzettata. Poche emozioni.

82' - Sostituzione anche per il Napoli: esce Lozano, al suo posto Osimhen.

80' - Sostituzione per l'Atalanta: dentro Lammers al posto di Zapata.

79' - Intanto Demme, uscito in questo secondo tempo per un colpo alla testa, dopo le cure mediche in ambulanza è riapparso a bordocampo, con una borsa del ghiaccio alla testa. Sta bene il centrocampista del Napoli che segue questi ultimi minuti dalla panchina.

77' - GOSENS! Apertura per Djimsiti, che trova Gosens in area: la sua incornata in avvitamento termina a lato.

73' - Doppio cambio per Gasperini: dentro Pasalic ed Ilicic, fuori Muriel e Pessina.

70' - Filtrante centrale per Lozano, che finta il tiro e poi esplode il destro: mura la retroguardia di Gasperini.

68' - Altra sostituzione in casa Napoli: esce Insigne, al suo posto entra Zielinski.

67' - Insigne batte il calcio di punizione dai venticinque metri: il suo tentativo termina alto sopra la traversa.

66' - Doppio cambio nel Napoli: escono Politano e Demme che non ce la fa a proseguire, entrano Petagna ed Elmas.

65' - Demme si riaccascia al suolo. Il colpo alla testa si fa sentire, entra la barella.

64' - Ammonito Romero per un fallo su Insigne al limite. Il difensore era diffidato e salterà il match di ritorno.

63' - Forte pallonata al volto per Demme, resta a terra il centrocampista azzurro.

62' - Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Zapata incorna di testa e Ospina è bravo a bloccare il pallone.

61' - Maehle sprinta sulla corsia di destra ma tergiversa troppo invece di crossare e così Koulibaly in scivolata manda il pallone in corner.

60' - Spiovente in area per Pessina, che prova ad allungare per Zapata. Maksimovic fa buona guardia.

57' - Il leitmotiv della ripresa è lo stesso del primo tempo. Napoli basso che si affida ai lanci per Lozano e Insigne, Atalanta che fa la partita e si rende più pericolosa.

56' - Lancio lungo per Zapata, largo a sinistra. Manolas lo contiene alla grande e strappa applausi a Gattuso

55' - Nessun problema per il difensore bergamasco che si rialza e riprende a correre.

54' - Resta a terra anche Toloi, problemi al ginocchio per lui dopo uno scontro di gioco con Insigne.

52' - Sugli sviluppi di un angolo Di Lorenzo rimedia un colpo da Zapata. Anche per lui nulla di grave, ma il gioco si ferma di nuovo.

50' - Lozano ci prova con un destro di prima intenzione dalla distanza: conclusione centrale, blocca Gollini.

48' - Resta a terra il portiere del Napoli in seguito allo scontro di gioco avuto con il connazionale Muriel. Niente di grave per lui.

47' - MURIEL! Pallone tagliente al centro dell'area di Gosens, Pessina non aggancia e pallone che finisce al colombiano. Bravissimo Ospina ad uscire e a respingere.

21.49 Inizia il secondo tempo

Termina 0-0 il primo tempo tra Napoli e Atalanta. Gli azzurri sono parsi un pò troppo timidi e con il baricentro basso, meglio gli ospiti che hanno avuto diverse occasioni per sbloccare il match.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

45' L'arbitro non concede alcun minuto di recupero.

43' - Cross di Di Lorenzo al centro per Demme che si sposta il pallone sul destro ma strozza la conclusione. Palla che sfila a lato.

41' - Lozano va in percussione centrale, poi appoggia ad Insigne. Pressato prova il tiro dalla lunghissima distanza ma viene ribattuto dalla difesa nerazzurra.

40' - Gattuso aveva provato ad invertire le posizioni di Lozano e Politano, ma adesso sono tornati al loro posto: il messicano al centro, l'ex Inter a destra.

39' - Troppo basso il baricentro del Napoli, gli azzurri fanno difficoltà a ripartire.

37' - Percussione interna di Gosens e appoggio per Muriel che dribbla Koulibaly ma spara alto il pallone. Meglio l'Atalanta adesso.

36' - Qualche problema fisico per Politano, Gattuso per precauzione manda Elmas e Osimhen a scaldarsi.

35' - Muriel scodella al centro per Zapata. Il colombiano, defilato, colpisce il pallone cadendo e non centra lo specchio della porta.

33' - L'Atalanta sta pressando molto alto il Napoli, che si è fatto un po' schiacciare. Politano e Lozano sono sempre isolati.

31' - Lozano prova l'azione personale, punta l'uomo e calcia. Pallone deviato che finisce in calcio d'angolo.

29' - Il Napoli sbaglia la lettura di un uno-due fatto dai ragazzi di Gasperini. Toloi quindi si incunea di area e calcia d'esterno. Palla che termina di poco a lato.

27' - Insigne inventa per Lozano in area, chiuso da un difensore. Il pallone resta lì, ma l'Atalanta si salva.

24' - Partita piuttosto spezzettata in questa prima metà di primo tempo.

22' - Doppia occasione per l'Atalanta: Pessina si inserisce e non viene seguito da nessun giocatore del Napoli, bravo Ospina a respingere il tiro. Sulla ribattuta c'è Freuler, Di Lorenzo prima ribatte, poi la palla termina alta sopra la traversa.

18' - Zapata riceve sulla trequarti, finta il tiro col sinistro e calcia col destro: corpo all'indietro, palla in curva.

17' - Insigne riesce a superare due avversari, ma è costretto ad anticipare la conclusione perchè pressato. Palla che termina a lato senza alcun problema per Gollini.

16' - Muriel vince un rimpallo sulla trequarti e va da Zapata. Tocco per Gosens, chiuso dai difensori del Napoli.

15' - Partita molto tattica, tanti errori da una parte e dall'altra.

13' - Il Napoli prova a reagire col solito lancio su Lozano, ma anche stavolta non ha successo perchè il messicano controlla male.

11' - Sugli sviluppi del calcio piazzato, Muriel impegna il portiere azzurro che è costretto ad allungare il pallone sopra la traversa.

9' - Zapata si defila dell'esterno, ruba il tempo a Bakayoko che è costretto a commettere fallo.

8' - Errore in costruzione dell'Atalanta, palla che arriva ad Insigne che calcia subito. Bravo Gollini a deviare in corner.

7' - Ospina rischia sul pressing alto di Pessina. Il suo rinvio lo colpisce, ma poi Maksimovic toglie le castagne dal fuoco.

5' - Fallo a centrocampo di Demme su Pessina. Punizione per gli ospiti.

4' - Politano sprinta sulla fascia destra, pallone che arriva ad Insigne al limite dell'area ma si allunga troppo la sfera.

2' - Le due squadre iniziano una fase di studio con il Napoli che prova ad impostare facendo giro palla da dietro.

20.47 PARTITI! Inizia la partita

20.43 - Squadre in campo!

20.37 - Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto al microfono di Rai Sport prima dell'inizio della partita: “In tutte le società, in tutte le famiglie, ci sono dei piccoli disguidi e a volte vengono fuori e altre no. Io credo che le cose andranno bene e la cosa migliore è pensare al campo e credo che Rino lo stia facendo molto bene e lo continuerà a fare”.

20.36 - Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “La squadra è concentrata sul campo per dare il massimo e tutte le voci esterne non ci toccano”.

19.45 - FORMAZIONI UFFICIALI - Confermate le anticipazioni delle ultime ore: Gattuso schiera tre centrali difensivi con Di Lorenzo e Hysaj a centrocampo, Baka-Demme al centro ed in attacco Politano e Insigne ai lati di Lozano centravanti

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2) - Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con la difesa a 3. Cosa ha spinto Rino Gattuso a cambiare modulo in vista della sfida contro l'Atalanta? Prova a spiegare le ragioni del tecnico del Napoli Massimo Ugolini, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Il cambio modulo nasce dalla lettura dell'avversario, così come era accaduto con il Parma e con la Juventus in Supercoppa. Tra le motivazioni di Gattuso c'è anche quella di gestire una rosa stanca di giocare ogni tre giorni, con assenze pesanti in attacco e a centrocampo"

Gattuso potrebbe proporre un 3-4-3 con un centrale in più (Maksimovic) ed i difensivi Hysaj e Di Lorenzo sugli esterni per fronteggiare l'Atalanta di Gasperini. Nel tridente con Insigne dovrebbe esserci Lozano centravanti e non Petagna, in modo da poter contare anche sulla velocità di Politano a destra per provare così a mettere in difficoltà a campo aperto - pur non avendo Osimhen - le marcature uomo su uomo dei nerazzurri, come accaduto nel 4-1 in campionato. Il nigeriano sta svolgendo lavoro extra per ritrovare la condizione migliore dopo tre mesi fuori e dovrebbe subentrare nella ripresa.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta!