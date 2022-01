RILEGGI LIVE - Napoli-Fiorentina 2-5 (41' Vlahovic, 44' Mertens, 58' Biraghi, 95' Petagna, 105' Venuti, 108' Piatek, 119’ Maleh): azzurri eliminati dalla Coppa Italia!

Termina 2-5 la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Gli azzurri in 9 uomini crollano nei tempi supplementari e vengono eliminati. Passano i viola che ai quarti di finale troveranno l’Atalanta.

20.40 - FINISCE IL MATCH

119' - GOL DELLA FIORENTINA! Maleh in ripartenza firma il gol del 2-5.

117' - Possesso palla della Fiorentina, che lascia passare i minuti senza provare eccessivamente ad attaccare.

113' - Milenkovic calcia a botta sicura in area, la palla viene deviata e Meret la blocca.

108' - GOL DELLA FIORENTINA! Ripartenza viola, Piatek allarga per Venuti e poi va a chiudere in porta il suo primo gol in maglia viola.

20.25 - Inizia il secondo tempo supplementare.

20.23 - Termina il primo tempo supplementare.

105' - GOL DELLA FIORENTINA!| Cross dalla sinistra di Maleh, sul secondo palo Venuti viene lasciato tutto solo e al volo batte Meret

101' - Mertens resta a terra dopo un contrasto. Ayroldi interrompe il gioco.

98' - Meret salva su Maleh! Il portiere azzurro si oppone alla grande su tentativo del giocatore viola, poi Bonaventura viene steso in area. L'arbitro interrompe l'azione per un fuorigioco dell'ex Milan.

94' - Cambio nel Napoli: fuori Petagna, dentro Juan Jesus.

93' - Contropiede del Napoli, ma Cioffi sbaglia iil passaggio per Petagna.Esce Terracciano che riesce a fermare tutto.

91' - Nella Fiorentina entra Igor al posto di Nastasic.

20.06 - INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Partita pazzesca, con il Napoli che trova il 2-2 con Petagna nel recupero e dopo i rossi a Lozano e Ruiz. Saranno i tempi supplementari e forse i rigori a decretare la squadra che passerà il turno.

20.00 - TERMINA IL SECONDO TEMPO! SI VA AI SUPPLEMENTARI

95' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Proprio in extremis arriva il pari del Napoli. Cross dalla destra di Malcuit, il pallone sfila in area e arriva a Petagna che da due passi infila in rete con il destro.

93' - ESPULSO ANCHE FABIAN RUIZ! Secondo giallo per lo spagnolo, che ha commesso fallo su Torreira.

91' - Ultima mossa di Spalletti: fuori Lobotka e dentro il giovane Cioffi.

90' - Concessi 6 minuti di recupero.

89' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Castrovilli e Nico Gonzalez, dentro Ikoné e Bonaventura.

88' - In occasione del rosso a Lozano, è stato espulso anche il vice di Spalletti Marco Domenichini.

85' - Altro cartellino per il Napoli, stavolta è un giallo: ammonito Tuanzebe per fallo vicino all'area su Nico Gonzalez.

84' - ESPULSO LOZANO! Ayroldi va al Var per rivedere l'intervento falloso di Lozano. L'arbitro cambia la decisione e decide di espellere il messicano

83' - Cambio nel Napoli: Malcuit entra al posto di Ghoulam.

82' - Cartellino giallo per Lozano: intervento del messicano ai danni di Nico Gonzalez.

80' - PALO DI LOZANO! Il messicano punta la difesa viola e si accentra: tiro rasoterra in porta che si stampa sul legno. Si salva la Fiorentina.

79' - Ghoulam serve in area Elmas, che di testa prova a girare verso la porta ma non trova lo specchio.

77' - Cartellino giallo per Fabian Ruiz per un fallo tattico su Nico Gonzalez.

73' - Altro cambio in casa viola: esce Vlahovic ed entra Piatek.

72' - Resta a terra Castrovilli, il Napoli non mette fuori il pallone e ciò genera altre polemiche. Ayroldi ferma il gioco.

70' - Cross di Biraghi che per Nico Gonzalez, tutto solo in area. L'argentino prende la mira ma il tiro termina altissimo.

67' - Vlahovic resta a terra dopo uno scontro di gioco con Rrahmani, il Napoli non mette fuori il pallone e gli animi si scaldano. Ayroldi ferma il gioco.

64' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Politano e Demme, dentro Fabian Ruiz e Lozano.

60' - Altro giallo della sfida. Ammonito Castrovilli per un fallo su Elmas.

58' - GOL DELLA FIORENTINA! Sugli sviluppi del tiro da fermo, Biraghi trova la respinta della barriera del Napoli. Sulla ribattuta ancora Biraghi che calcia a giro, il pallone sbatte sul palo e si infila in porta.

56' - Intervento al limite dell'area di Rrahmani su Nico Gonzalez. Giallo per il kosovaro e punizione per la Fiorentina.

53' - Il Napoli spinge forte in questo secondo tempo. Gli azzurri vogliono sfruttare la superiorità numerica per portarsi in vantaggio.

50' - Gran cross dalla sinistra di Ghoulam, Demme ci prova e trova l'ottima risposta di Terracciano che devia in angolo.

48' - PETAGNA! L'attaccante azzurro viene servito in area da Mertens e, pressato da Nastasic, calcia sul fondo.

46' - Cambio anche in casa viola: esce dal campo Saponara ed entra Maleh.

45' - Prima sostituzione nel Napoli che all'intervallo cambia il portiere: Meret che entra al posto di Ospina.

19.08 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

18.51 - FINE PRIMO TEMPO!

50' - Punizione battuta da Mertens, mandando la palla altissima sopra la traversa.

48' - Fiorentina costretta al cambio: fuori Duncan, in campo il secondo Terraccciano.

47' - ESPULSO DRAGOWSKI! FIORENTINA IN DIECI! Venuti effettua un retropassaggio di testa e coglie in controtempo il portiere, che interviene fuori area sul Elmas per impedirgli di segnare.

44' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL GOOOOOOOOLLLLLL! PAREGGIO IMMEDIATO, CI PENSA MERTENS! Gran gol di Ciro, con un destro a giro da destro l'area su assist di Petagna. Beffato Dragowski, che ad inizio azione aveva rinviato in modo approssimativo regalando palla al Napoli. Saranno due i minuti di recupero.

41' - GOL DI VLAHOVIC! FIORENTINA AVANTI! Saponara si libera di Politano e serve a centro area Vlahovic, che vince il duello con Tuanzebe e col sinistro trafigge Ospina.

40' - POLITANO! L'attaccante avanza diversi metri, entra in area e lascia partire un diagonale che termina abbondantemente fuori.

38' - Continuano a latitare le occasioni, con la Fiorentina che ha alzato il baricentro rispetto ai primi minuti ma senza creare grosse palle gol. Mentre il Napoli in questa fase fa fatica a trovare sbocchi.

36' - Calcio di punizione per la Fiorentina, con Nico Gonzalez che butta fuori il pallone dopo uno scontro testa contro testa con Ghoulam che era rimasto a terra.

34' - Saponara serve in area Vlahovic, che viene pressato da Rrahmani. L'ex Verona è abile a far rimbalzare il pallone sulle gambe dell'attaccante prima che vada fuori.

32' - Azione insistita della Fiorentina, con Duncan che calcia da dentro l'area venendo murato da Di Lorenzo.

29' - Castrovilli riceve palla sulla destra e mette in mezzo per Vlahovic, che non arriva sul pallone del compagno.

27' - Negli ultimi minuti il gioco appare più spezzettato, con le occasioni che latitano da una parte e dall'altra.

25' - Si rialza Politano, dopo le consuete cure mediche.

24' - Al replay si vede la durezza esagerata dell'intervento di Duncan: Spalletti chiede il rosso, per Ayroldi è solo ammonizione.

23' - Duncan entra duro su Politano: giallo per lui. Resta a terra l'ex Inter.

21' - ELMAS! Azione avviata da Petagna che serve sulla destra Politano, assist in area per il macedone, che costringe Dragowski alla deviazione in angolo.

19' - TRAVERSA DI MILENKOVIC! Il centrale svetta di testa su corner di Biraghi e prende la parte alta della traversa.

17' - Dragowski effettua un passaggio approssimativo per Biraghi, con il pallone che viene intercettato da Politano. L'esterno entra in area dalla destra e prova a servire Petagna ma senza successo.

14' - Nico Gonzalez tenta un velo sperando di avere un compagno alle spalle in area, ma il pallone viene bloccato da Ospina.

12' - VLAHOVIC! CHE OCCASIONE! La Fiorentina recupera palla in zona offensiva e serve al limite Vlahovic, che lascia partire un bolide deviato ottimamente in angolo da Ospina.

10' - Vlahovic si libera di un avversario e prova un assist in area con l'esterno, ma il pallone viene spazzato via dalla difesa azzurra.

8' - POLITANO! L'esterno offensivo arriva al limite e calcia col sinistro, centrando in pieno il volto di Milenkovic.

6' - Napoli in costante pressione offensiva, contro una Fiorentina che appare in difficoltà nei primi minuti.

4' - Politano serve in area Elmas, ma con un pallone troppo lungo e che termina sul fondo.

3' - Il Napoli prova a spingere, con un pallone lanciato in zona offensiva e mandato in fallo laterale da Nastasic.

18.01 - PARTITI! Inizia Napoli-Fiorentina.

17.56 - Squadre in campo

17.50 - Tutto pronto, presenti non più di 6-7mila spettatori al Maradona

17.40 - Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del match di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Arriviamo da due partite importanti che abbiamo fatto bene, ma oggi è ancora più importante perché contro una squadra difficile. Dobbiamo fare bene, questa competizione è troppo importante per noi. Riserve? Tutti i nostri attaccanti sono forti: per me quando gioco con loro è molto facile, sono contento e spero di fare bene in avanti”.

17.20 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Mediaset: "Mertens rinnova? Dobbiamo pensare al presente, un presente che ci ha visto in difficoltà per le assenze, ma la squadra sta reagendo bene e andiamo avanti così. Ne parleremo alla fine.

Altri rinforzi? Siamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam, tenendo conto anche il rispetto del bilancio saremo vigili sulle occasioni che possono esserci. Stiamo valutando delle occasioni, abbiamo avuto la defezione di Manolas e siamo subito intervenuti con Tuanzebe, poi aspettiamo i rientri dal Covid e dalla Coppa d'Africa per fare un cammino al nostro livello

Chi toglierebbe alla Fiorentina? E' una buonissima squadra, il valore aggiunto è sicuramente il loro allenatore, poi in particolare dire Vlahovic è facile, può farti gol in qualsiasi situazione".

16.55 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Senza Insigne scelte obbligate in attacco per Luciano Spalletti, con Politano che torna titolare, Elmas dall'altro lato e Mertens alle spalle di Petagna. Ma la notizia è l'esordio da titolare di Tuanzebe, schierato in difesa con Rrahmani. Terza partita di fila per Ghoulam, a riposare dietro è Juan Jesus. Solo panchina anche per Zanoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. A disposizione: Meret, Idasiak, Costanzo, Juan Jesus, Malcuit, Zanoli, Fabian, Vergara, Cioffi, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara

16.25 - Dovrebbe essere previsto un solo cambio di formazione in casa Napoli rispetto all'undici che ha battuto la Sampdoria, almeno stando a quanto riportato da Sky Sport. Al posto dell'infortunato Insigne ci sarà Elmas, con Politano dall'altro lato e Mertens alle spalle di Petagna. L'emittente satellitare inserisce Ghoulam ancora tra i titolari

16.00 - Tornano Meret, Malcuit e Lozano nei convocati del Napoli in vista della gara di oggi contro la Fiorentina. L'elenco è stato ufficializzato pochi minuti fa dalla società. Out ovviamente Insigne così come i positivi Mario Rui e Zielinski. Manca anche Osimhen che potrebbe tornare dalla prossima

Out Sottil, Benassi, Amrabat e Martinez Quarta mentre Italiano ha annunciato la titolarità di Dragowski in porta e di Nastasic in difesa probabilmente in coppia con Milenkovic mentre a destra Venuti potrebbe sostituire Odriozola e Biraghi invece va verso la conferma su Terzic a sinistra. In mediana possibile spazio per Duncan nella mediana con Torreira e Bonaventura (ma non si escludono Castrovilli o Maleh). In attacco non è certo l'esordio da titolare di Ikonè (può giocare Saponara, con altre caratteristiche) nel terzetto con Vlahovic e Gonzalez

Poche scelte per Spalletti che potrebbe alla fine convocare Lozano (e forse persino Osimhen), ma solo per la panchina e per uno spezzone finale. Stesso discorso per Meret e Malcuit, appena negativizzatisi. Senza Insigne scelte obbligate in attacco mentre Fabian potrebbe aumentare il minutaggio ma non sembra pronto per un impiego da titolare. Di conseguenza spazio agli stessi dell'ultima gara con l'esordio di Tuanzebe al centro della difesa e quindi Juan Jesus potrebbe spostarsi a sinistra (per Ghoulam reduce da due gare di fila dopo una lunga inattività), ma potrebbe spostarsi anche Di Lorenzo che in quel caso lascerebbe il posto al giovane Zanoli che esordirebbe da titolare.

Inizia subito da un test super-impegnativo il cammino del Napoli in Coppa Italia. La squadra di Luciano Spalletti, ancora in emergenza e con gli uomini contati (almeno per l'undici titolare), ospita la Fiorentina di Italiano che non ha nascosto il desiderio di riscattarsi dopo la figuraccia di Torino e di fare strada nella competizione (che mette comunque in palio l'accesso all'Europa League). Per il Napoli la gara appare più che altro come un ulteriore ostacolo in un momento tremendo ed anche Spalletti ha sottolineato le difficoltà numeriche per questo infrasettimanale di Coppa ("al momento devo dire che siamo davvero in pochi, ma ci proveremo con serietà") anche perché non sono arrivate buone notizie dai giocatori positivi (solo nelle ultime ore sono tornati disponibili) e dovrà spremere ancora una volta i superstiti che poi scenderanno in campo anche col Bologna.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina, ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca