RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Bologna 0-1: primo ko per il neo-tecnico Angelini

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

14.50 - Finisce qui: il Napoli perde 1-0 in casa col Bologna, una gara "regalata" con un'ingenuità difensiva fatale. Resta a 12 punti la squadra di Angelini, sempre penultima in attesa del Chievo, mentre il Bologna di Troise scappa a 19 vincendo uno dei primi scontri diretti di questo girone di ritorno.

92' - Ammonito Sgarbi per simulazione in area mentre tutti chiedevano rigore. Grandi proteste per questa decisione dell'arbitro.

90' - Assegnati quattro minuti di recupero.

89' - Tiro improvviso di Palmieri, para il portiere ma sulla respinta nessun azzurro riesce a intervenire. Napoli vicino al pari.

87' - Doppio cambio per il Bologna: Juwara esce, al suo posto Rabbi. Fuori anche Cangiano, dentro Acampora.

85' - CANGIANO! Si aprono praterie per gli attaccanti del Bologna, stavolta è il 9 a presentarsi tutto solo a tu per tu con Idasiak ma il suo pallonetto termina alto.

82' - Nuova parata di Idasiak, sempre su Juwara, sempre solissimo in area, ma stavolta è l'attaccante a fallire clamorosamente sparando centralmente sul portiere.

80' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Ceparano e Zanon per il neo acquisto Sami e Sgarbi.

79' - MIRACOLO CLAMOROSO DI IDASIAK! Juwara calcia in area a botta sicura, il portiere del Napoli compie un intervento pazzesco e smanaccia la palla all'incrocio spedendola sulla traversa. Si salva il Napoli.

78' - Baldurrson pericoloso di testa su cross dalla sinistra, decisiva una deviazione, sarà corner per il Bologna.

76' - Si accende il match: ammonito Bonini per fallo su Vianni.

75' - Primo cambio per il Napoli: entra Marrazzo al posto di Vrikkis.

74' - Sulla punizione Cangiano manda altissimo, sarà rimessa dal fondo per Idasiak.

72' - Espulso Manzi! A palla lontana contatto tra il difensore e Uhunamure che resta a terra. L'arbitro non si accorge di nulla, sarà arrivata la segnalazione del guardalinee, il direttore di gara non ha dubbi e caccia il rosso.

70' - GOL DEL BOLOGNA! Errore banale della difesa, Manzi e Senese sono in vantaggio su Juwara ma, di fatto, gli concedono palla. Lui si allarga sulla destra e crossa per Uhunamure che in area è solo, stoppa e fa gol.

67' - Secondo cambio per il Bologna: entra Baldurrson per Stanzani.

66' - Dalla bandierina nulla di fatto, cross per Idasiak che blocca senza problemi.

65' - Decisivo Manzi con una perfetta diagonale ad intercettare un tiro ravvicinato, sarà corner per il Bologna che torna in zona offensiva.

62' - Va Palmieri sul pallone che prova il tiro a giro che si spegne a lato.

60' - Ingenuità da parte del portiere del Bologna che raccoglie con le mani un retropassaggio volontario. Ottima chance in area per il Napoli.

59' - Non si accende questa ripresa, ritmi blandi, la gara pesa come i punti in chiave salvezza.

56' - Contrasto tra Saputo e Costanzo, fallo del terzino del Napoli, punizione per il Bologna.

54' - Bellissimo sprint di Vrikkis che lascia sul posto due avversari e avanza, situazione di 3 contro 3, palla a sinistra per Palmieri che sbaglia la giocata e perde palla con un tiro murato. Poteva fare molto meglio.

52' - Punizione dal limite per il Bologna, va direttamente Mazza col sinistro, tiro potente ma centrale, para in due tempi Idasiak.

49' - Primo giallo del match: ammonito Manzi.

48' - Bel cross dalla sinistra di Palmieri per Vianni, decisiva una deviazione che mette fuori gioco il 9 del Napoli.

46' - Si riparte: primo cambio per il Bologna, entra Grieco ed esce Ruffo. Per il Napoli confermati gli undici del primo tempo.

46' - Fine primo tempo, squadre al riposo sul punteggio di zero a zero.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

42' - Sempre Palmieri a costruire, stavolta è bella l'idea dell'esterno destro per servire un compagno in area ma nessuno è tempestivo nell'inserimento e la palla arriva comoda al portiere.

40' - Problemi fisici per Manzi, gioco momentaneamente fermo. Il difensore del Napoli si rialza da solo dopo qualche istante. Nulla di grave.

37' - Nuovo tentativo di Palmieri, stavolta il suo assist termina direttamente tra le braccia del portiere.

36' - Palmieri da sinistra prova un cambio di gioco per Vrikkis ma un difensore intercetta il suo lancio e serve di petto il portiere.

34' - Da qualche minuto ritmi calati, tanti falli e diverse interruzioni, squadre attente a non scoprirsi.

30' - Mezz'ora sul cronometro, si resta sullo zero a zero, la gara non si sblocca nonostante qualche occasione costruita da entrambe le squadre.

29' - Bellissimo spunto di Zanoli sulla destra che supera in velocità un avversario e poi cambia gioco per Palmieri, che si allarga e col sinistro tira a lato.

28'- Corner per il Bologna, altro colpo di testa tentato da Saputo, stavolta palla alta.

25' - Grande anticipo di Senese che poi avanza palla al piede con eleganza e sulla trequarti subisce fallo dopo un dribbling.

24' - Due corner consecutivi per il Napoli, sul secondo tentativo di tacco da parte di Zedadka e palla sul fondo.

22' - Vrikkis punta l'avversario e allarga sulla sinistra per Palmieri, l'attaccante dopo un dribbling viene chiuso in corner dal portiere.

20' - Colpo di testa di Saputo su punizione di Mazza, para senza problemi Idasiak.

18' - Gamba tesa ravvisata dall'arbitro, assegnato calcio di punizione da buona posizione per il Bologna.

15' - Gara divertente ed equilibrata, il Napoli è vivo, il 4-3-3 sembra funzionare, prima con Zanon è mancata solo la precisione per un gol che sarebbe stato prezioso.

13' - CANGIANO! Risponde il Bologna con un tiro a botta sicura del numero 9 ma dopo una deviazione la sfera termina sul fondo. Sarà corner.

11' - ZANON! Bellissima azione del Napoli: lancio di Idasiak, spizza Zedadka per Vianni, il 9 fa correre Palmieri a sinistra, il suo cross è perfetto per Zanon che è solo in area ma tira su Molla che para d'istinto coi piedi.

9' - Cross di Vrikkis dalla destra, Vianni prova a girarla in porta ma svirgola, sul secondo palo arriva Palmieri ma il suo traversone viene intercettato.

8' - Ci prova Mazza col sinistro dalla media distanza, tiro innocuo, para Idasiak. Riparte il Napoli.

6' . Azione travolgente di Vrikkis che da destra supera in velocità tre avversari ma poi si allunga il pallone e lo perde.

5' - Grande intensità in questi primi minuti, squadre molto corte con tanta densità a centrocampo.

3' - Primo tiro tentato dal Bologna con Lunghi che calcia al volo dalla distanza, nessun problema per Idasiak.

1' - Partiti! Comincia Napoli-Bologna! Primo pallone a favore degli ospiti.

12.55 - Squadre in campo, a breve l'inizio del match.

12.50 - Angelini ha confermato l'undici che ha battuto il Torino, spazio al 4-3-3 con il neo acquisto Sami che parte solo dalla panchina.

12.40 - Gara fondamentale quella di oggi: il Bologna ha quattro punti in più ed è in piena zona play-out, il Napoli con una vittoria farebbe un salto notevole in classifica dando continuità anche alla bella vittoria all'esordio per Angelini contro il Torino.

12.30 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanoli, Manzi, Senese, Costanzo; Zanon, Ceparano, Zedadka; Vrikkis, Vianni, Palmieri. A disp.: Daniele, D’Onofrio, Potenza, D’Amato, Marrazzo, Sami, Virgilio, Labriola, Vrakas, Cavallo, Cioffi, Sgarbi. All.: Angelini.



BOLOGNA (3-4-3): Molla; Portanova, Saputo, Bonini; Farinelli, Ruffo Luci, Bonini, Mazza; Juwara, Stanzani, Cangiano. A disp.: Marconi, Acampora, Agyemang, Boriani, Di Dio, Baldursson, Grieco, Pagliuca, Rabbi, Farinelli, Khailoti. All.: Troise.



ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

GUARDALINEE: Tempestilli e Bartolomucci.

Il Napoli Primavera giocherà quest'oggi contro il Bologna per la 17esima giornata di campionato allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (ore 13). I convocati di Angelini, c'è subito il neo acquisto Sami, prelevato dall'Inter: Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Mancino A.,Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Sami, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.