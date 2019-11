RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Sassuolo 3-4: ko per la squadra di Baronio

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

16.52 - Finisce qui: il Sassuolo batte 4-3 il Napoli. Gara clamorosa, azzurri due volte in vantaggio ma incapaci di difendere il margine a favore, poi il ritorno dei neroverdi per una sconfitta che complica la situazione in classifica per la squadra di Baronio, ferma a 6, ultima, e scavalcata proprio dal Sassuolo.

96' - Espulso Virgilio.

95' - VIANNI! Sfonda sulla destra l'attaccante, entra in area e crossa, deviazione e corner. Ultima chance per il Napoli.

92' - Attacca il Napoli, palla lunga e mischia in area, ma il Sassuolo tiene. Ultimi minuti tutti da vivere.

91' - Ghion esce per Bartoli: secondo cambio per Turrini, allenatore del Sassuolo.

90' - Assegnati quattro minuti di recupero.

90' - Primo cambio per il Sassuolo: esce Pellegrini, autore di tre gol, al suo posto Ripamonti.

89' - Punizione per il Napoli, Marrazzo va da centrocampo, palla lunga, esce il portiere che subisce fallo e resta a terra. In campo i sanitari. Gioco fermo.

88' - Fallo in attacco di Mancino, punizione per il Sassuolo. Tante interruzioni per questo finale di gara.

86' - Virgilio prende il posto di Labriola: questo il terzo cambio del Napoli.

85' - A fatica Labriola esce dal campo, il Napoli è in dieci mentre il gioco riprende. A breve una nuova sostituzione.

84' - Labriola colpito da crampi mentre sta per calciare al limite, sfuma l'azione, poi fallo di Mancino in area del Sassuolo e punizione per gli ospiti. Intanto per proteste ammonito Baronio in panchina.

80' - Ultimi dieci minuti di partita, a testa bassa attacca il Napoli alla ricerca del gol del pari.

77' - Mancino prende il posto di Sgarbi e Marrazzo quello di D'Onofrio: questi i primi due cambi per Baronio.

75' - Crampi per D'Onofrio, gioco fermo. Inizia a subentrare la stanchezza dopo una gara ad altissima intensità. A breve i primi cambi.

73' - Sgarbi controlla dal limite e serve Zedadka in area che manca lo stop. Riparte il Sassuolo.

71' - Gioco fermo, problemi fisici per Ghion che resta a terra. In campo i sanitari. Si riparte poco dopo.

70' - Ultimi venti minuti a disposizione del Napoli per evitare la sconfitta che avrebbe conseguenze negative di classifica.

67' - ODDEI! Dagli sviluppi di corner la palla arriva al numero 9 che in area tira a giro col mancino. Palla alta non di molto.

66' - Fallo di Mamas, giallo per lui. Grande nervosismo in campo e sugli spalti. Una partita incredibile.

65' - VRIKKIS!!! GOL DEL NAPOLI! Bellissima esecuzione, tiro col destro potente sotto all'incrocio, palla in rete: è 3-4! Il Napoli torna subito in partita.

64' - RIGORE PER IL NAPOLI! Nuovo fallo di Pilati su Sgarbi, ancora Vrikkis sul pallone per riaprire la partita.

62' - PELLEGRINI! TRIPLETTA! Palla in profondità per il numero 11 che è bravo a difendere la sfera e col destro supera Idasiak.

61' - Ammonito Pellegrini che dopo un fallo allontana la sfera dai piedi di Senese che era pronto a battere la punizione.

58' - LABRIOLA! Corner per il Napoli, il numero 4 va direttamente in porta, coi pugni il portiere salva sulla linea.

55' - LABRIOLA! Bel tiro col destro da parte del centrocampista del Napoli, palla alta. Uno squillo degli azzurrini in questa ripresa.

54' - Lancio lungo per Oddei, che controlla palla, si gira e calcia. Tiro debole, para Idasiak.

50' - Gomito largo di Marginean, fallo a centrocampo. La panchina del Napoli chiede il giallo, dato che è già ammonito, ma l'arbitro si limita a fischiare l'irregolarità.

48' - Sgarbi entra in area, si accentra e col destro calcia, tiro murato. Buon avvio di ripresa da parte del Napoli.

16.01 - Si riparte! Baronio carica i suoi, serve una reazione.

15.47 - Fine primo tempo! Tante emozioni, 3-2 il parziale ma per il Sassuolo. Napoli due volte in vantaggio ma incapace di difendere le due reti di Palmieri e Vrikkis su rigore.

46' - PELLEGRINI! TERZO GOL DEL SASSUOLO! Palla filtrante di Oddei per il numero 11 che dribbla il portiere e fa 3-2. Inutile il doppio tentativo di due difensori del Napoli di evitare la rete. Proteste del Napoli perché l'azione nasce da una palla persa da Palmieri probabilmente con fallo.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

44' - Corner per il Napoli, la palla arriva al limite per Zedadka il cui destro è da dimenticare. Palla altissima.

42' - Oddei al tiro dal limite dopo un dribbling, palla alta. Rimessa per Idasiak.

41' - Per la seconda volta il Napoli è incapace di difendere il vantaggio. Si ricomincia ancora da zero.

40' - PELLEGRINI! PAREGGIO DEL SASSUOLO! Azione confusa, un attaccante neroverde sfonda sulla destra, la palla arriva a Oddei che tenta un tiro, dopo una deviazione di Pellegrini la palla entra in rete.

39' - Marginean viene ammonito per fallo a centrocampo su Labriola.

38' - VRIKKIS!!! GOL DEL NAPOLI! Tiro centrale ma potente, il portiere sfiora ma non basta, gli azzurrini tornano in vantaggio!

37' - RIGORE PER IL NAPOLI! Fallo di Pilati su Vianni che lo aveva bruciato in velocità. L'arbitro confrontandosi col guardalinee indica il dischetto. C'è già Vrikkis sul pallone.

34' - Ghion alla conclusione dal limite, tiro centrale, para senza problemi Idasiak.

32' - Errore di Mamas, assist facile per Vrikkis sulla destra ma palla imprecisa che termina a lato. Rimessa per il Sassuolo. Da qualche minuto il Napoli fatica a ripartire e a costruire azioni pericolose.

30' - ODDEI! Tiro del numero 9 del Sassuolo, para Idasiak che smanaccia sul primo palo. Il Sassuolo resta in zona offensiva.

29' - Proteste Napoli per un rigore: Zedadka supera un avversario sulla sinistra, entra in area e dopo un contatto cade a terra. L'arbitro lascia correre.

28' - Ammonito anche Aurelio per fallo su Vrikkis.

27' - Palmieri prende la mira dalla lunga distanza, destro teso ma lento, palla che il portiere blocca senza problemi distendendosi alla sua destra.

26' - Ammonito Ghion per simulazione: era entrato in area, dribbling, si era allungato la palla e si è lasciato cadere. Giallo per l'arbitro che non ha dubbi.

25' - Applausi per Zedadka che si rialza dopo qualche minuto. Riprende la partita sul punteggio di uno a uno.

24' - Brutto fallo sulla sinistra ai danni di Zedadka, necessario l'intervento dei sanitari. Gioco interrotto.

22' - Napoli colpito nel suo miglior momento: aveva trovato il gol e stava continuando ad attaccare. E' bastata un'ingenuità per rimettere tutto in discussione.

21' - GHION! PAREGGIA IL SASSUOLO! Ingenuità difensiva del Napoli: alla prima occasione il Sassuolo segna. Cross dalla destra di Oddei, nessuno interviene, ci pensa il 10 dei neroverdi sottomisura a fare 1-1.

18' - Bel velo di Sgarbi, la palla arriva sulla destra per Vrikkis, cross teso in area ma lungo per tutti.

16' - Corner per il Napoli che resta in zona offensiva. Ottimo momento per la squadra di Baronio che ha risolto il problema più importante: trovare il gol.

15' - Bella dedica del gol a Costanzo dopo il recente infortunio.

14' - PALMIERI!!! GOL DEL NAPOLI! Sgarbi lavora un buon pallone sulla destra, rientra col sinistro e serve in area Palmieri che stoppa e col destro al volo manda la palla sul palo e poi in rete! Vantaggio azzurro!

13' - Oddei prova il tiro dalla lunga distanza, palla alta. Rimessa dal fondo per Idasiak.

12' - Bellissimo disimpegno di Zanoli che nella propria area di rigore allontana la palla con una perfetta rovesciata.

10' - Ottima palla filtrante di Zanoli per Vianni che sbaglia il controllo da ottima posizione. Riparte il Sassuolo.

9' - Buona trama offensiva del Napoli con Sgarbi che difende palla a destra e crossa, ma la sfera viene anticipata dai difensori del Sassuolo.

8' - Cross di D'Onofrio dalla sinistra, la palla è lunga per tutti, batte sulla traversa e va sul fondo.

6' - Possesso palla per il Napoli che prova a trovare varchi in questi primi minuti.

4' - Gara inevitabilmente condizionata dalle condizioni del terreno di gioco, in alcuni punti del campo la sfera neppure rimbalza.

2' - Calcio di punizione per il Napoli dalla trequarti, cross dalla destra, allontana la difesa del Sassuolo.

1' - Partiti! Si comincia.

14.56 - Squadre in campo, a breve si comincia. Campo in pessime condizioni per la pioggia.

14.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Rispetto alla Youth League, Baronio rilancia tutti i titolari. In attacco tridente puro con Vianni, Palmieri e Sgarbi.

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Zanoli, Senese, D’Onofrio; Vrikkis, Labriola, Mamas, Zedadka; Vianni, Palmieri, Sgarbi. A disp.: Daniele, Potenza, Marrazzo, Virgilio, Esposito, D'Amato, Ceparano, Cavallo, Vrakas, Mancino. All.: Baronio.

SASSUOLO (3-4-3): Vitale; Saccani, Bellucci, Pilati; Marginean, Nagy, Steau, Aurelio; Pellegrini, Oddei, Ghion. A disp.: Vitiello, Shiba, Midolo, D'Alessio, Pinelli, Ahmetaj, Bartoli, Artioli, Ripamonti, Manara. All.: Turrini.

14.30 - Squadre in campo per il riscaldamento.

Il Napoli Primavera affronta il Sassuolo per l'ottava giornata di campionato allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (ore 15). Out Manzi per squalifica.

I convocati di Baronio: Cavallo, Ceparano, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zedadka.