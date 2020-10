RILEGGI LIVE - Real Sociedad-Napoli 0-1 (55' Politano): prima vittoria stagionale per gli azzurri in EL

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

22.53 - FINISCE QUI! Napoli corsaro a San Sebastiàn! Vittoria di misura degli azzurri contro la Real Sociedad, ha deciso il gol di Politano che ha permesso alla squadra di Gattuso di conquistare la prima vittoria in questa Europa League!

90'+2' - ESPULSO OSIMHEN! Braccio largo in un contrasto, l'arbitro estrae il secondo giallo in pochi minuti e scatta il rosso!

90'+1' - Napoli molto basso in questa fase, la Real Sociedad prova l'assalto finale.

90' - L'arbitro ha concesso quattro minuti di recupero.

89' - Imbucata per David Silva, sbucato alle spalle di Mario Rui. Esce Koulibaly a mettere una pezza ancora una volta.

88' - Cambio Napoli: fuori Demme, dentro Fabiàn.

86' - Sostituzione per la Real Sociedad: fuori Oyarzabal, dentro Guridi.

85' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Mario Rui calcia la punizione, scodella dentro per Osimhen che di testa insacca. L'arbitro ferma tutto perchè il portoghese nel calciare la punizione ha toccato due volte il pallone. Si inverte la punizione, palla alla Real Sociedad.

84' - Punizione Napoli in proiezione offensiva.

82' - Sugli sviluppi di un piazzato la sfera viene scodellata al centro: Ospina esce e blocca, poi subisce una ginocchiata da Monreal e resta a terra.

81' - Proteste veementi di Osimhen verso l'arbitro per un fallo generoso fischiano proprio contro il nigeriano, scatta il giallo.

80' - Pressing altissimo della Real Sociedad in questa fase finale della partita.

79' - E' un doppio cambio: esce anche Gorosabel, rimpiazzato da Berrenetxea.

79' - Sostituzione per la Real Sociedad: fuori Merino, dentro Zubimendi.

78' - OYARZABAL! Contropiede della Real Sociedad sull'asse Silva-Oyarzabal. L'ex Manchester City va dal numero 10, che calcia da posizione defilata e va vicino allo specchio della porta difesa da Ospina.

77' - Palla in verticale per Osimhen, che difende bene la sfera e guadagna una punizione nella metà campo avversaria.

76' - Fallaccio su Mertens da parte di Guevara: graziato il centrocampo della Real Sociedad.

75' - Ennesimo duello vinto da Koulibaly, gran partita per il difensore senegalese.

74' - Buon lavoro del Napoli che continua a pressare il possesso degli avversari.

73' - Malgrado il risultato, la Real Sociedad sta dominando nel possesso palla: 66 percento, centro il 34 del Napoli.

71' - Lozano va via a Le Normand, che lo stende: cartellino giallo per il centrale della Real.

70' - Lancio di Mario Rui per Lozano. Il numero 11 la tiene e cerca Osimhen al centro, sbagliando di poco la misura del passaggio.

68' - Doppio cambio per gli spagnoli: escono Isak e Portu, dentro Bautista e William Josè.

67' - Scucchiaiata in area per Portu, beccato però in fuorigioco.

66' - Ancora una volta la Real Sociedad non sfrutta il calcio d'angolo.

65' - MIRACOLO DI OSPINA! Imbucata in area per David Silva, che appoggia a Portu: tiro del numero 7, Ospina si allunga e la toglie dall'angolino.

64' - Buona ripartenza del Napoli: Mertens fa filtrare per Lozano, che rientra sul destro e scarica a Di Lorenzo. L'ex Empoli incespica sul pallone e l'azione sfuma.

62' - Napoli che ora in fase di non possesso si schiera con il 4-4-2, Lozano e Di Lorenzo gli esterni di centrocampo.

60' - Triplo cambio per il Napoli: entrano Di Lorenzo, Osimhen e Mertens, fuori Politano, Petagna e Lobotka.

59' - La Real Sociedad non sfrutta il corner ma resta in possesso del pallone.

58' - Bella azione della Real Sociedad. Silva danza sul pallone, poi imbuca per Monreal. Cross basso a cercare Isak, anticipato dal solito Koulibaly.

57' - Lancio in profondità per Portu, che sfida Koulibaly in velocità. Il centrale del Napoli è un muro e accompagna l'avversario all'uscita.

55' - Politano si accentra da destra, prova la conclusione dalla distanza e tiro che trova la deviazione di Sagnan, portiere ingannato e palla in rete! Vantaggio Napoli!

55' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! NAPOLI IN VANTAGGIO A SAN SEBASTIAN!

53' - Petagna si allarga e riceve. Scarico su Lozano, che rientra sul destro e fa partire il tiro-cross che si spegne direttamente sul fondo.

51' - Politano fa correre Hysaj sulla destra. Sagnan scala in marcatura e chiude in fallo laterale.

50' - Attacca la Real Sociedad. Isak appoggia a Merino, il suo tiro viene deviato. La palla arriva a Gorosabel, che calcia a sua volta: Maksimovic mura bene.

49' - Portu scambia con Gorosabel sulla destra, ma la traiettoria del suo cross è su Ospina che blocca.

47' - Hysaj fa partire il traversone: Lozano si coordina e calcia al volo, ma colpisce Petagna. La palla schizza fuori.

46' - Comincia il secondo tempo!

21.49 - Finisce qui il primo tempo! Risultato fermo sullo 0-0 tra Real Sociedad e Napoli quando siamo arrivati all'intervallo del match.

45' - L'arbitro ha concesso due minuti di recupero.

43' - Oyarzabal prova la conclusione da fuori, tiro alto.

43' - Gli spagnoli non sfruttano la punizione ma restano in avanti.

42' - La Real Sociedad conquista un calcio di punizione in proiezione offensiva.

41' - Ennesima palla allargata a destra da David Silva per Gorosabel. Il terzino va al cross, ma la retroguardia del Napoli risponde ancora presente.

40' - Lozano salta Gorosabel sulla fascia, poi mette al centro. Ribatte la difesa della Real Sociedad.

39' - Ce la fa Ospina, può proseguire la sua partita.

38' - Scontro duro tra Ospina in uscita e Maksimovic. Entrano in campo i sanitari del Napoli per assistere il portiere colombiano.

37' - Intanto aumentato il possesso palla della Real Sociedad in questa fase del match.

36' - Il Napoli adesso cerca spazi nella difesa della Real Sociedad.

35' - Sventagliata per Gorosabel, che si infila alle spalle di Mario Rui. Il terzino della Real Sociedad però non riesce ad arrivare sulla sfera.

33' - Bakayoko lancia verso Petagna, che però commette fallo sul suo marcatore.

32' - Gorosabel va da Portu in verticale, ma il numero 7 è in offside.

30' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce fuori a Lozano, prova la conclusione che termina sul fondo.

29' - Sgroppata offensiva di Koulibaly dopo un bel recupero di Lozano. Il difensore allarga su Petagna, che va al cross: palla deviata in angolo.

27' - Adesso è la Real Sociedad che prova a guadagnare il predominio. Il Napoli attende con un 4-1-4-1 nella propria metà campo.

25' - Spazio alle statistiche: partita molto equilibrata e lo testimonia anche il dato sul possesso palla, 51% in favore della Real Sociedad, 49% per il Napoli.

24' - MERINO! Cross teso dalla destra, incorna Merino che di poco non trova la porta.

22' - Ecco il cambio: fuori Insigne, dentro Lozano.

21' - Insigne ha già capito di essere costretto ad uscire, cede la fascia a Koulibaly.

20' - Problemi per Insigne: il capitano del Napoli si ferma improvvisamente,

18' - Portu va in progressione, entra in area e incrocia il destro: blocca in tuffo Ospina.

17' - Il Napoli rischia in fase di uscita, poi Koulibaly prova a lanciare direttamente Insigne in profondità. Il numero 24 non riesce a tenere la palla in campo.

16' - Gran giocata di Petagna che a ridosso della propria area di rigore tiene il pallone e smista con precisione nonostante il pressing.

15' - Bel ripiegamento difensivo di Insigne. Gorosabel scarica al limite, ma il capitano del Napoli si sacrifica e legge tutto in anticipo.

14' - Il Napoli prova a combinare nello stretto. Demme cede a Politano, che però, non riesce ad addomesticare.

12' - MARIO RUI A UN PASSO DAL GOL! Bellissima azione del Napoli. Insigne attacca la difesa e scarica su Petagna. Filtrante perfetto per Mario Rui, che col tocco sotto sfiora il palo alla sinistra di Remiro.

10' - Apertura per Gorosabel, che va al cross panoramico verso Isak: colpo di testa dello svedese debole e senza precisione.

8' - INSIGNE! Prima occasione per il Napoli. Remiro sbaglia il rinvio e serve Insigne. Il capitano del Napoli salta Le Normand con un tunnel, poi apre il compasso: il suo tiro a giro termina a lato di un soffio.

6' - Lampo della Real Sociedad in ripartenza. Oyarzabal riceve sul vertice dell'area, poi appoggia al centro per Isak. Controllo e tiro dello svedese, murato dalla difesa azzurra.

4' - Hysaj va in verticale da Politano, beccato però in offside.

3' - Insigne cambia su Hysaj, che va di prima da Politano. L'ex Inter però sbaglia lo scarico e regala palla alla Real.

2' - Problemi per Elustondo nel riscaldamento, in campo c'è Sagnan.

1' - COMINCIA LA PARTITA!

20.45 - Cristiano Giuntoli prima della sfida con la Real Sociedad è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Tante volte siamo portati a fare un po' di confusione tra moduli, sistemi di gioco e tattica. La cosa più importante è la tattica, una strategia da dare ai giocatori in un modulo. Il Napoli utilizzerà gli stessi principi di gioco".

Il turnover significa che Gattuso apprezza l'ampiezza della rosa? "Credo che voglia valutare meglio certe situazioni, voglia valutare anche soluzioni. Anche lui vede una rosa fatta di tutti titolari, come spesso dice".

Questo progetto Rino lo sente suo. A che punto siamo col rinnovo? "Come dico sempre, quando c'è la volontà delle parti di stare insieme non ci sono problemi. A breve ci sarà la fumata bianca. Entro l'anno solare? Può essere, perché no".

Cosa possiamo aspettarci da Petagna? "Un punto di riferimento per la squadra. E' un ragazzo che sa venire incontro e finalizzare bene. Ci si aspetta che aiuti molto la squadra in fase di possesso, in fase di non possesso e in fase realizzativa".

Un campionato così buono può distrarre dall'Europa League? "Sì, lo può fare. Ma noi abbiamo una rosa così ampia e quindi il dovere di fare il massimo in tutte le competizioni".

Quant'è aumentato in leadership Insigne? "Io sono al sesto anno qui. Col passare degli anni la leadership è aumentata sia in Nazionale che nel Napoli. Poi la qualità c'è sempre stata. Deve riprendere un cammino che per un periodo ha interrotto. Ma le ultime gare dimostrano il fatto che voglia riprenderlo".

20.33 - Nikola Maksimovic prima della sfida contro la Real Sociedad è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che è una partita importante per noi dopo aver sbagliato con l'AZ. Il Rea è prima nel campionato spagnolo, ha un attacco fortissimo, con tanti giovani e David Silva che è un calciatore d'esperienza che aiuta tanto".

Sette cambi: un segnale di fiducia da Gattuso? "Lui l'ha sempre detto, noi abbiamo una bella rosa e crede in tutti noi. Giocando ogni tre giorni è normale cambiare. Chi gioca va in campo e dà il massimo per fare risultato".

Tu come stai? "Io sto benissimo, sono pronto sempre".

20.25 - Inizia il riscaldamento.

19.45 - FORMAZIONI UFFICIALI - Tutto confermato nella Real Sociedad, Gattuso invece schiera Lobotka probabilmente più avanzato con Insigne e Politano e Petagna di punta. In mediana Demme e Bakayoko mentre in difesa Hysaj e Mario Rui ai lati con Maksimovic in coppia con Koulibaly.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, D. Silva; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Alguacil

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna

19.00 - Un dubbio per Rino Gattuso in vista della partita di stasera. Da sciogliere in queste ultime ore: Fabian Ruiz o Bakayoko, chi schierare e chi far riposare? Secondo Sky Sport, nel corso degli ultimi minuti sta guadagnando terreno il centrocampista ex Milan. Il modulo dovrebbe essere ancora il 4-2-3-1 e se dovesse giocare Bakayoko sarebbe Lobotka a scalare sulla trequarti. Al momento, comunque, Fabian è ancora in leggero vantaggio, ma l'emittente satellitare registra un aumento nelle quotazioni del francese.

18.45 - "La Real si sente grande contro il Napoli". E' questo il titolo che Mundo Deportivo dedica al match di stasera tra Real Sociedad e Napoli, valevole per la seconda giornata dei gironi d'Europa League: "I ragazzi di Imanol, leader in Liga, si vedono capaci di battere una grande d'Europa come la squadra di Gattuso. Dopo aver vinto a Rijeka, la Real sfoggerà l'undici migliore per ipotecare il passaggio del turno in una notte storica all'Anoeta".

Gattuso per la porta sceglie Ospina, dopo gli spazi lasciati a Meret negli ultimi turni, mentre al fianco di Koulibaly ci dovrebbe essere Maksimovic. Novità che riguardano anche il centrocampo, secondo quanto riferito da Sky: dovrebbero esserci sia Demme che Lobotka al fianco di Fabian ed in attacco Petagna con Politano e Insigne al suo fianco nel 4-3-3 oppure la soluzione del 4-2-3-1 con Fabian avanzato da sotto punta.

RILEGGI LIVE - Gattuso in conferenza: "Gara difficile, dovremo soffrire: sono primi in Liga perché hanno qualità, gioco e cattiveria!", Fabian: "Real Sociedad gioca come noi" (clicca qui)

RILEGGI LIVE - Real Sociedad, Alguacil in conferenza: "Faccia a faccia contro un Napoli da Scudetto, gioca come noi!", Aritz: "Napoli ha esperienza" (clicca qui)

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Real Sociedad-Napoli! Non solo qualità, organizzazione di gioco ed agonismo, Rino Gattuso in conferenza stampa cita anche il senso d'appartenenza - tipico dei Paesi Baschi - per raccontare della forza della Real Sociedad, prima in Liga col miglior attacco e la miglior difesa ed in questo momento la squadra migliore e più apprezzata di Spagna. Un match dunque tutt'altro che agevole, reso ulteriormente delicato dal primo ko inatteso nel match interno contro l'AZ, che il tecnico del Napoli dovrebbe affrontare anche con diverse novità di formazione per gestire la stanchezza degli impegni ravvicinati.