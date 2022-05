RILEGGI LIVE - Torino-Napoli 0-1 (Fabian 73'): ancora una vittoria in trasferta, azzurri sempre più terzi

Il Napoli sbanca Torino grazie alla rete di Fabian Ruiz al 73' e allunga in classifica sulla Juventus, azzurri terzi con quattro punti di vantaggio sui bianconeri.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

16.56 - FINISCE QUI! Il Napoli sbanca Torino grazie alla rete di Fabian Ruiz al 73' e allunga in classifica sulla Juventus, azzurri terzi con quattro punti di vantaggio sui bianconeri.

96' - GIALLO PER ELMAS.

92' - ULTIMO CAMBIO PER IL NAPOLI: esce uno stremato Osimhen, entra Petagna.

16.50 - Concessi 5' di recupero.

88' - BELOTTI! Punizione dalla distanza calciata sul primo palo, blocca sicuro Ospina.

86' - Triangolo in area Osimhen-Zielinski, palla del polaco in mezzo per Elmas anticipato in angolo.

81' - ULTIMO CAMBIO PER IL TORINO: esce Brekalo, entra Pellegri.

79' - GIALLO PER SINGO. Era diffidato e salterà il prossimo turno col Verona.

78' - OSIMHEN! Zielinski serve al centro il centravanti che di prima prova il destro ma colpisce male, la palla termina lentamente sul fondo.

77'- DOPPIO CAMBIO NEL NAPOLI: escono Insigne e Fabian, entrano Elmas e Lobotka.

73' - FABIAN!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Azione personale dello spagnolo che ruba la sfera a Pobega, entra palla al piede in area e con un sinistro deviato da Djidji batte Berisha!

72' - Lancio lungo di Koulibaly per l'inserimento a sinistra di Zielinski, Berisha esce e blocca la palla in anticipo.

70' - QUARTO CAMBIO NEL TORINO: fuori Izzo, dentro Djidji

68' - DOPPIO CAMBIO NEL NAPOLI: escono Lozano e Mertens, entrano Politano e Zielinski.

67' - BELOTTI! Diagonale del attaccante del Toro che sfiora il palo alla destra di Ospina.

66'- TRIPLO CAMBIO NEL TORINO: entrano Ansaldi, Pobega e Linetty, escono Mandragora, Vojvoda e Ricci.

65'- OSIMHEN! Botta di esterno destro ad incrociare, Berisha respinge. Azione poi fermata per il fuorigioco del nigeriano.

64' - INSIGNE! Lancio lungo di Mertens per il capitano, sul tiro a botta sicura arriva Izzo in spaccata che salva.

60' - PARA BERISHA! Dal dischetto Insigne calcia forte sulla destra del portiere albanese che intuisce e devia in calcio d'angolo.

59'- RIGORE PER IL NAPOLI! Stop di petto in area di Osimhen e e tacco all'indietro per l'accorrente Mertens, Izzo travolge il belga nel tentativo di anticiparlo.

56'- GIALLO PER LOZANO. Il messicano non riesce a frenare e travolge Berisha.

55'- GIALLO PER VOJVODA. Fallo su Ospina per rallentare il rinvio.

53' - GIALLO PER MERTENS. Fallo di mano su tiro di Singo, il belga protesta perché il tocco di gomito era del tutto involontario.

51' . MERTENS! Tacco all'indietro di Fabian per Dries che calcia dal limite di prima intenzione: palla di poco alta.

50' - Si riprende a giocare, Osimhen dopo le cure è pronto a rientare in campo.

47'- Rodriguez travolge Osimhen a centrocampo, l'azzurro resta a terra dolorante al fianco e alla spalla.

46' - Cross di Brekalo, Praet colpisce male, la palla carambola su Marui Rui e termina in angolo.

16.05 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

15.47 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

44' - Belotti riceve palla in area e calcia, deviazione di Koulibaly e corner per il Torino.

42' - Uno-due Fabian-Mertens in area, ma Rodriguez anticipa il belga e favorisce l'intervento di Berisha.

38'- Belotti lancia in verticale Praet, che non arriva sul pallone grazie alla tempestiva uscita bassa di Ospina.

31'- OSIMHEN! Azione personale del nigeriano, da posizione defilata botta sul primo palo con Berisha che devia in angolo.

24'- INSIGNE! Cross dalla destra di Lozano sul secondo palo, colpo di testa del capitano facile per Berisha.

22'- MERTENS! Punizione leggermente deviata dalla barriera che termina di poco alta: primo angolo per il Napoli.

21' - Grande discesa palla a piede di Koulibaly, fermato da Belotti al limite dell'area granata: punizione dal limite per il Napoli.

19' - Scontro aereo a centrocampo tra Osimhen e Bremer, i due calciatori restano a terra per qualche secondo.

15' - OSIMHEN! Riceve palla in area spalle alla porta e si gira, conclusione troppo centrale con Berisha che non ha problemi a bloccare.

11' - ANGUISSA! Bella azione del Napoli partita da un velo di Mertens, Lozano la mette al centro dove Anguissa prova l'esterno destro, palla che sfila di poco al lato della porta granata.

10' - Uno-due in area tra Mertens e Osimhen, il triangolo non si chiude per l'imprecisione dell'ultimo passaggio del nigeriano.

8'- OSPINA! Cross dalla sinistra di Vojvoda, stacca Belotti di testa, vola Ospina e toglie la palla dall'angolino basso alla sua destra.

7' - Lancio lungo di Insigne per Osimhen, palla fuori misura che finisce tra le braccia di Berisha.

3' - Ritmi bassi per questo inizio di gara con le squadre che si studiano.

15.02 - PARTITI!

14.58 - Squadre in campo

14.51 - Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli: "Vogliamo fare una grande partita, contro una squadra che ha la qualità forse migliore del campionato. Rinnovo di Belotti? Ci siamo parlati, ancora deve fare le sue valutazioni e ci riaggiorneremo il prima possibile: valuteremo nel futuro imminente. Tutto è aperto".

14.46 - Nel pre-partita di Torino-Napoli, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn: "La vicinanza del presidente è stata importante, come decisioni e con la sua autorità. Futuro? Visto che me lo domandate sempre, secondo me avete dei dubbi voi. Risolveteli e poi ditemi, io sono a disposizione. Se insistete, i dubbi sono vostri. Ho già risposto tante volte".

14.40 - Il difensore del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Torino-Napoli.

C’è un piccolo rammarico per quanto riguarda lo scudetto o con la Champions League la stagione è positiva? "Stagione positiva perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma c'è un po' di delusione perché c'eravamo e abbiamo molta qualità. In fin dei conti però noi siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi".

14.38 - Il trequartista del Torino Josip Brekalo ha parlato a Dazn prima del match col Napoli: “Era il mio obiettivo segnare 10 gol. Sono arrivato a 6 e poi mi sono fermato, ma l'importante era che la squadra raggiungesse il suo obiettivo".

14.30 - Squadre in campo per il riscaldamento

13.36 - Sono ufficiali le scelte di formazione di Spalletti e Juric per la gara di questo pomeriggio tra Torino e Napoli. Il tecnico azzurro conferma lo stesso 11 visto contro il Sassuolo: Ospina in porta, difesa con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Koulibaly e Rrahmani al centro. Centrocampo composto da Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen. Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

11.30 - Il tecnico Ivan Juric ha selezionato 22 calciatori per la partita contro il Napoli (calcio d’inizio alle 15, Stadio Olimpico Grande Torino), trentaseiesima giornata del campionato di serie A TIM:

Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic; Aina, Ansaldi, Bremer, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima; Linetty, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci; Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Seck

Oltre agli indisponibili Fares, Sanabria, Warming e Zaza, ed allo squalificato Lukic, non convocato Buongiorno (problema muscolare).

Spalletti non lascia nulla al caso e potrebbe confermare la formazione vittoriosa col Sassuolo. Rientra Lobotka rispetto all'ultima partita, ma Anguissa e Fabian sono parsi in crescita e dovrebbero essere loro ad iniziare la gara di Torino. Stesso discorso per Lozano a destra, in pole su Politano, con Insigne a sinistra intoccabile nonostante l'esperienza ai titoli di coda. Nonostante i dubbi espressi pubblicamente, è dura privarsi anche di Mertens dietro Osimhen: i due viaggiano ad un gol ogni 30' insieme.

Niente conferenza stampa della vigilia per Luciano Spalletti. A sorpresa ieri il tecnico non s'è presentato, lasciando spazio all'ultimo secondo (senza alcuna comunicazione ufficiale) al suo staff. Parola quindi al vice Domenichini, i collaboratori tecnici Calzona e Baldini, il preparatore dei portieri Lopez, quelli atletici Cacciapuoti e Sinatti ed il match analyst Beccaccioli, in un clima da ultima giornata quando in realtà ci sono ancora tre partite per blindare il terzo posto e ricavare comunque indicazioni prima di un mercato che si preannuncia caldissimo. Quello che si attende in sostanza De Laurentiis, presente anche ieri all'allenamento a Castel Volturno.

Obiettivo di inizio stagione raggiunto nonostante le tante problematiche, il concetto espresso più volte all'unisono, e nessun problema di preparazione con i dati sempre al top (ad Empoli paradossalmente i migliori della stagione) la replica a più riprese del preparatore Sinatti, il più coinvolto dalle domande in assenza di Spalletti. E sui tanti infortuni muscolari da non trascurare anche l'incidenza del Covid: "L'80% della rosa è stata positiva e comporta problemi di inattività e rientro, ma anche strascichi perché il Covid lascia uno stato infiammatorio. Poi va fatta la differenza con quelli traumatici", il chiarimento di Sinatti.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli