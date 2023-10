RILEGGI LIVE - Union, Fischer: "Sarà dura col Napoli! Quale crisi, è a -5 dalla vetta. Lobotka da limitare", Khedira: "Difficile contro Kvaradona"

Non è certo sereno il clima in casa tedesca in vista della sfida al Napoli di Champions League.

Alla vigilia del match contro il Napoli, l'allenatore dell'Union Berlino Urs Fischer alle 13 risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze del Training Center FC Union Berlin di Berlino. Ad affiancarlo ci sarà il centrocampista Rani Khedira. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, troverete la diretta testuale della conferenza stampa.

13.00 - Inizia la conferenza stampa

Khedira, sei stato a lungo fuori, ora come ti senti? Pronto al debutto in Champions?

"Sì, sono contento di essere tornato, ho messo minuti nelle gambe, dispiace che la gara non è andata bene, ma sono felice del ritorno e sono contento di giocare domani in Champions".

Per Fischer, è un bene giocare subito dopo l'ultimo ko.

"Sì, è importante avere subito un'altra opportunità, abbiamo davanti un avversario difficile, i campioni d'Italia, serve fiducia ma gli ultimi risultati non sono stati positivi e ci manca autostima ma dobbiamo restare ottimisti e dobbiamo sapere che il calcio è anche divertimento. Affronteremo il Napoli nel modo giusto per portare via punti".

Per Khedira, c'è una bella atmosfera agli allenamenti, com'è possibile essere così rilassati in questo momento?

"La parola d'ordine è continuare ad avere fiducia, ottimismo, domani dovremo giocare con umiltà, domani non sarà semplice ma non dobbiamo deprimerci e dobbiamo provare a vincere".

Per Fischer, sugli infortunati: "Domani mancheranno sicuramente Juranovic e Roussillon che sono fuori, su Gosens ha fatto messaggi, l'ho visto allenarsi a parte e forse può giocare un po'".

Per Fischer, anche Garcia è in difficoltà come lei, che Napoli si aspetta? In crisi?

"Non lo so se è in crisi, l'ho seguito ultimamente, è quinto a 5 punti dalla prima, non penso sia in difficoltà o in crisi. Hanno Osimhen fuori, pure un centrale difensivo mancherà, ma mi aspetto il Napoli di sempre, è forte, gestisce bene la pressione, è pericoloso in tutti i settori, sugli esterni con Kvaratskhelia e Politano uno contro uno. Cito anche Lobotka, il metronomo del loro centrocampo, sarà difficile".

Per Khedira, da fuori hai potuto osservare in maniera più critica la situazione.

"E' difficile da dire, forse anche gli acquisti fatti all'ultimo minuti ci portano a non avere degli automatismi, poi siamo stati sfortunati anche con gli infortuni ma il passato è passato, pensiamo a domani e proviamo a vincere facendo una bella partita".

Per Khedira, come si affronta uno come Kvara che è già stato miglior giovane Champions e nella lista del Pallone d'Oro? L'avete studiato?

"Sicuramente è un buon giocatore, non a caso è stato ribattezzato Kvaradona, ho sentito questo gioco di parole, forma un grande attacco con Osimhen che non ci sarà, è un attacco difficile da fermare, ha contribuito allo Scudetto e sarà un avversario difficile ma si difenderà di squadra lasciano meno spazio possibile e raddoppiando".

Per Fischer, l'anno scorso miglior difesa della Bundesliga poi cos'è cambiato quest'anno?

"Non è facile rispondere, dipende da tanti fattori. Uno di questo è la compattezza, ma anche il vincere duelli, poi ci manca concretezza in varie fasi di gioco, non è solo un aspetto. Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità nell'uno contro uno, domani sarà importante fare un piccolo passo in avanti per crescere".

Per Fischer, il ds ha ribadito la fiducia nei suoi confronti nonostante le sconfitte. Cosa può portare a farsi da parte?

"Sono domande già fatte, non vorrei ripetermi ma rispondo senza problemi. Sentire la fiducia fa sempre piacere, in passato insieme abbiamo raggiunto e festeggiato successi, ora siamo in un momento difficile e dobbiamo restare compatti anche come società per riprenderci. Io lavoro tutti i giorni per migliorare e tornare sulla strada giusta, il sostegno può fare solo bene, ma sappiamo che il calcio dipende dai risultati. Io non pesno a ciò che può succedere tra 3-4 settimane, ma penso solo ad oggi ed a complicare le cose al Napoli esprimendo il massimo potenziale. Poi se la squadra ipoteticamente non dovesse più seguirmi, saprei cosa fare".

Per Fischer, se non dovesse recuperare Gosens?

"Non ci faremo cogliere impreparati, abbiamo preparato allenamenti in questo senso, se non dovesse recuperare Robin abbiamo in alternativa anche Leite ma sono ottimista sul recupero di Gosens.

Per Fischer, ha recuperato anche Knoche, insidia Bonucci o continuerà con lui?

"Ha giocato sabato per la prima volta, avrebbe potuto fare anche i 90 minuti, ma è uscito a scopo precauzionale. Può giocare. Bonucci, ma non solo, devono preoccuparsi perché significa tenere tutti sulla corda per aiutare".

Per Fischer, cosa pensa del suo collega Rudi Garcia?

"Non lo conosco personalmente, ho seguito molto il Napoli e posso dire che è una squadra compatta, si muove bene senza palla, ha qualità sugli esterni, nell'uno contro uno, sarà difficile. Conosco il Napoli".

Per Khedira, Bonucci vi ha detto che squadra è il Napoli?

"Ancora non ci ha parlato, è l'allenatore che ci prepara alla gara e l'ha fatto nella maniera più corretta".

Per Fischer, si aspettava di più da Bonucci e Gosens? Ha parlato con loro del Napoli?

"In generale non sono soddisfatto della situazione e quindi tutti i giocatori ed io siamo responsabili, quindi anche loro, poi sull'inserimento posso dire che sono perfettamente integrati, sono leader, sono felice di questo. Bonucci non ha fatto preparazione con noi, ha giocato subito per l'infortunio di Knoche, Gosens sono abbastanza soddisfatto di lui ma non al 100% perché si devono migliorare degli automatismi".

Per Fischer, vi siete confrontati con la squadra?

"Sì, ci siamo detti di tornare a fare quello che sappiamo fare, correre, compattezza, ritrovare automatismi, prendere le decisioni giuste e vincere i duelli, rischiando quando è necessario".

Per Fischer, ha elogiato Lobotka ma ha preparato qualcosa per limitarlo?

"No, sarebbe un erorre concentrarsi solo su di lui anche se è il metronomo. Il Napoli è così forte... pensiamo anche ai tre davanti, gli esterni e poi Raspadori o Simeone. Ne abbiamo parlato così tanto in allenamento... anche se proveremo a fargli toccare meno palloni a Lobotka, ma senza una trappola per lui".

13.43 - Termina la conferenza stampa